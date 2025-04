Jak zachęcić dziecko do szczepienia?

Nie ma się co łudzić, że dziecko będzie spokojnie czekało na moment podania szczepionki. Strach i ból są silniejsze od posłuszeństwa. Aby zminimalizować nieprzyjemne doznania związane ze szczepieniami, naukowcy opracowali szczepienia poliwalentne, czyli zawierające materiał kilku patogenów w jednym ukłuciu. Postaraj się zrozumieć swoje dziecko- spokojny, opanowany rodzic bardzo pomoże personelowi medycznemu. Tłumacz dziecku na czym polega uodpornienie, że jeden zastrzyk odpowiada wielu dniom w łóżku bez zabawy. Malca można przytrzymać na kolanach a w nagrodę zaproponować ulubiony przysmak lub kolorową naklejkę. Perspektywa nagrody nie zmniejszy płaczu, jednak pozwoli wcześniej zapomnieć o nieprzyjemnej szczepionce.

Szczepienia w kalendarzu

Kalendarz szczepień jest skomplikowanym grafikiem, dzięki któremu lekarze są w stanie analogicznie i regularnie wyszczepiać dzieci. Podczas wizyty ustalają oni czy nie ma przeciwwskazań do podania dawki szczepionki a następnie zgodnie z wiekiem dziecka i uprzednimi szczepieniami podejmują decyzję co do dalszej profilaktyki.

Jakie szczepienia otrzyma moje dziecko?

W przeciągu pierwszych lat życia dziecko otrzyma szczepienie na gruźlicę, WZW typu B, błonicę, tężec, krztusiec, haemophilus influenzae, polio oraz odrę, świnkę i różyczkę. Możliwe jest również wykonanie innych szczepień w zależności od potrzeb i wskazań.

Szkoła odporności

Szczepionki skutecznie zapobiegają chorobom dzięki uodpornieniu czynnemu - podanie nieaktywnej cząsteczki wirusa lub zabitej czy dezaktywowanej bakterii powoduje wyszkolenie układu odpornościowego przed spotkaniem z prawdziwie zjadliwym patogenem. Jedynie przy wyszczepieniu praktycznie całej populacji mamy szanse na zatrzymanie tych chorób w naszym kraju.

Kiedy moje dziecko nie zostanie zaszczepione zgodnie z kalendarzem?

W niektórych sytuacjach należy wziąć pod uwagę za i przeciw i szczepienie odroczyć lub do niego nie dopuścić. Dziecka nie można szczepić przy gorączce powyżej 38,5 stopnia, ponieważ może to dodatkowo osłabić odporność. Również w przypadku silnych reakcji nadwrażliwości, gdy szczepienie może być dla dziecka groźne, należy ustalić z lekarzem alternatywny plan działania.

W niektórych chorobach neurologicznych potrzebna jest konsultacja specjalisty przed podaniem szczepień. Do sytuacji, gdy wskazane jest odroczenie szczepień należą taki, gdy dziecko w ostatnim czasie przebyło chorobę zakaźną. W przypadku odry, świnki i różyczki, zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych czy kości należy odczekać miesiąc przed podaniem kolejnej dawki szczepionki. W przypadku zakażeń gardła, ucha, anginy będzie to 1-2 tygodnie w zależności od ciężkości infekcji. Po tym czasie cykl szczepień należy wznowić.