Przestrzeganie zasad higieny znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania, lecz niestety całkowicie go nie wyklucza. Najlepszą ochronę zapewnią szczepienia.

Reklama

Żółtaczka pokarmowa

Wirusy wywołujące zapalenie wątroby typu „A” możesz „złapać”, spożywając skażoną żywność lub wodę. Szczepienie przeciwko tej chorobie składa się z dwóch dawek przyjmowanych w odstępie 6–12 miesięcy. Odporność pojawia się po

4 tygodniach od podania pierwszej dawki, ale by ją utrwalić, trzeba odbyć pełen cykl. Cena jednej dawki wynosi od 150 zł. Jednocześnie możesz się zaszczepić przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B”, jeśli dotąd tego nie zrobiłaś.

Reklama

Tężec

Możesz się nim zakazić, jeśli po skaleczeniu rana zostanie zanieczyszczona ziemią. Jako dziecko otrzymałaś 3 dawki szczepionki przeciw tężcowi – ostatnią w wieku 18 lat. To zapewnia ochronę do 28. roku życia. Później szczepienie trzeba powtarzać co 10 lat. Jego cena to ok. 50 zł.