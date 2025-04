Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi. Jeśli nie chcemy chorować powinniśmy się zaszczepić.



Szczepionka przeciw grypie jest to szczepionka zawierająca antygeny powierzchniowe i elementy struktury wewnętrznej wirusa grypy typu A i B powodująca czynne uodpornienie przeciwko grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie powikłań pogrypowych. Powikłania pogrypowe mogą być niezwykle poważne, a w konsekwencji mogą prowadzić nawet do śmierci. Najczęstsze powikłania to: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zespół wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśni, zapalenie mózgu.

Szczepienia przeciwko grypie są zalecane szczególnie osobom przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek), osobom w podeszłym wieku ze względu na słabszą odporność organizmu, osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi, bądź pracującym na otwartej przestrzeni.

Szczepienia przeciw grypie mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Bywają różne teorie na temat zalet, czy wad tego rodzaju szczepienia. Ale z pewnością mają wiele korzyści, gdyż zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę oraz wystąpienia powikłań. Poza tym lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto robić wszystko, by ryzyko zachorowania zmniejszyć do minimum.

