Wstępne dane statystyczne pokazują, że w Polsce w 2012 roku odnotowano 22 227 przypadków hospitalizacji z powodu zakażenia tym wirusem.

Metodą zapobiegania chorobie o wysokim profilu skuteczności jest uodpornienie niemowląt za pomocą szczepień ochronnych. Pierwszym krajem w Europie, w którym w 2006 roku wprowadzono krajowy program szczepień niemowląt przeciwko rotawirusom była Belgia. Po 2 latach od wdrożenia programu, zaobserwowano znaczną redukcję zapadalności na biegunkę rotawirusową wymagającą hospitalizacji. W kolejnych latach szczepienia przeciwko zakażeniom rotawirusowym wprowadzono do obowiązkowego kalendarza szczepień w Austrii, Finlandii, Luksemburgu i w Niemczech.

W Polsce szczepienia przeciwko rotawirusom są szczepieniami zalecanymi w Programie Szczepień Ochronnych, co oznacza, że nie są finansowane ze środków publicznych, a koszty są indywidualnie ponoszone przez rodziców. Ci, rodzice, którzy podejmą decyzję o zaszczepieniu dziecka, powinni przygotować się na koszty, które w przybliżeniu wynoszą, ok. 600-700 zł za cały cykl (2 lub 3 dawki), w zależności od preparatu.

Na polskim rynku dostępne są dwa preparaty, które chronią dzieci przed ciężką postacią tej choroby. Szczepienia podaje się doustnie, a zatem bezboleśnie. Uodpornienie niemowląt powinno nastąpić między 6. a 24. lub 6. a 32. tygodniem życia (w zależności od producenta i od liczby dawek), z minimum 4-tygodniowym odstępem między dawkami.

Źródło: GSK/ powstrzymajrotawirusy.pl/ mk

