Oto propozycje szczepień, za które płacą rodzice, a nie NFZ:

Szczepienia zalecane u dziecka: Pneumokoki

Bakteria Streptococcus pneumoniae przyczynia się do zapaleń płuc i opon mózgowo-rdzeniowych, zatok, stawów oraz sepsy.

Komu i kiedy? Są dwa rodzaje szczepionek. Jedna dla maluchów od drugiego miesiąca do piątego roku życia, a druga dla dzieci od dwóch do pięciu lat (stosowana tylko w wybranych przypadkach).

Szczepienia zalecane u dziecka: Meningokoki

Bakterie Neisseria meningitidis nazywa się też dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wywołują zapaleniea opon mózgowych, płuc, stawów, ucha, osierdzia oraz sepsę.

Komu i kiedy?Dzieci od drugiego do 12. miesiąca życia otrzymują dwie dawki w odstępach co cztery tygodnie, a po skończonym roku – jedną.

Szczepienia zalecane u dziecka: Grypa

Wirus grypy jest niebezpieczny dla osób z osłabioną odpornością, głównie ze względu na powikłania pogrypowe, takie jak zapalenia: ucha środkowego z trwałym ubytkiem słuchu, mięśnia sercowego albo oskrzeli lub płuc. Wirus ciągle się mutuje, dlatego co roku szczepienie się powtarza.

Komu i kiedy? Dziecko szczepione po raz pierwszy dostaje dwie dawki. Dla dzieci od szóstego do 36. miesiąca są one o połowę mniejsze niż przewidziane dla starszych dzieci. Przy następnych szczepieniach już jedną. Najlepiej szczepić od początku września do końca listopada.

Szczepienia zalecane u dziecka: Ospa wietrzna

Choroba, którą wywołuje wirus ospy, może mieć powikłania. Powoduje na mniej więcej sześć tygodni osłabienie odporności – dziecko częściej wtedy zapada na zakażenia dróg oddechowych.

Komu i kiedy? Można szczepić dzieci od dziewiątego miesiąca życia. Obecnie obowiązują dwie dawki w odstępie dwóch miesięcy.

Szczepienia zalecane u dziecka: WZW typu A

To tzw. choroba brudnych rąk, na którą narażone są głównie dzieci chodzące do żłobka, przedszkola lub często podróżujące.

Komu i kiedy? Można szczepić dzieci od dziesiątego miesiąca życia. Podaje się dwie lub trzy dawki w odstępie 6–12 miesięcy.

Szczepienia zalecane u dziecka: Rotawirusy

Wirusy wywołują ostre biegunki i wymioty, co jest groźne zwłaszcza dla niemowląt z powodu ryzyka odwodnienia.

Komu i kiedy? Początek szczepienia: między 6. a 12. tygodniem. Podaje się dwie lub trzy doustne dawki (zależnie od preparatu) co 4–8 tygodni.

Szczepienia zalecane u dziecka: Kleszcze

Wirus, który dostaje się do organizmu po ukąszeniu kleszcza, wywołuje kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych.

Komu i kiedy? Dla dzieci powyżej roku. Szczepienie powinno rozpocząć się w zimie, żeby dziecko zdążyło zyskać odporność na lato.

Ważne: Kiedy nie szczepić dziecka

1. Dziecko jest chore.

2. Brało ostatnio antybiotyki (wtedy ze szczepieniem lepiej odczekać tydzień, dwa).

3. Jest uczulone na składniki, z których wykonano szczepionkę (wystąpił wstrząs anafilaktyczny) – do produkcji szczepionki przeciw grypie wykorzystuje się np. białko jaja kurzego, a w MMR jest żelatyna.

4. Po podaniu poprzedniej dawki wystąpił silny odczyn poszczepienny.

5. Malec ma głębokie zaburzenia odporności – nie podaje mu się wtedy szczepionek zawierających żywe wirusy lub bakterie,

np. MMR, BCG, OPV i przeciw ospie wietrznej.