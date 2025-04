Twój mąż, ojciec czy brat ma zamiar się zaszczepić? Niech zrobi to przed południem, dzięki temu preparat lepiej na niego podziała. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham (USA) po zbadaniu wpływu szczepionek na odporność mężczyzn i kobiet. Lekarze zaobserwowali, że układ immunologiczny panów, którzy szczepili się między godziną 10. a 12., o wiele silniej reagował na podane środki niż u pacjentów szczepiących się w godzinach od 16. do 18. Testy dotyczyły szczepionek na grypę i WZW A (typ żółtaczki). Naukowcy podejrzewają jednak, że taka sama zależność może również występować w przypadku innych preparatów. Co ciekawe, pora podania szczepionki nie ma żadnego wpływu na kobiety. Ich układ odpornościowy za każdym razem reaguje tak samo.

