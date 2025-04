Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, tylko w ostatnim tygodniu września, na grypę zachorowały w Polsce 27 tys. 864 osoby. Na grypę możemy zachorować przez cały rok, jednak w okresie jesień – wiosna jesteśmy najbardziej narażeni na tę chorobę, ponieważ nasz organizm w tym okresie ma obniżoną odporność. Ochroną przed chorobą jest szczepionka, przygotowywana na podstawie rekomendacji WHO. Wirus grypy nieustannie się mutuje i co roku atakuje inny jego typ.

Co roku na grypę szczepi się tylko 4 proc. Polaków. Powikłania po grypie bywają bardzo często bagatelizowane. Niesłusznie. Jak wynika ze statystyk aż 25 proc. zawałów serca jest przypisywanych jest infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych.

Polska w porównaniu do innych krajów wypada słabo również na tle profilaktyki chorób osób po 65. roku zycia. Jak podaje dr Patricia Blank z Instytutu Medycyny Społecznej Prewencyjnej w Zurychu, we Francji co roku szczepi się 65 proc. osób po 65. roku życia, w Wielkiej Brytanii 70 proc, w Hiszpanii 64 proc., w Irlandii 63 proc. natomiast w Polsce tylko 14 proc.

Łukasz Zalicki z firmy Ernst & Young korzystając z danych ZUS, przedstawił raport, w którym jednoznacznie widać, że Państwu bardziej opłaca się zainwestować w szczepionki przeciwko grypie niż ponosić koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi czy powikłaniami po tej chorobie. Wyliczono, że koszt zwolnień lekarskich, zgonów, rent czy konieczności opieki nad chorymi członkami rodziny kosztuje społeczeństwo ponad 600 mln zł. Natomiast w przypadku dużej epidemii, która zdarza się w Polsce średnio raz na 5 lat, może wynosić 5 mld. zł. Jednak nie ma co liczyć na dofinansowanie szczepień ze strony Ministerstwa Zdrowia. W przeciwieństwie do innych krajów Europy, w polskim kalendarzu obowiązkowych szczepień nie ma szczepionki przeciwko grypie.

Zobacz także: Szczepionka na trądzik młodzieńczy

Reklama