Grelina jest hormonem produkowanym w układzie pokarmowym. Sprzyja przybieraniu na wadze przez zwiększenie apetytu, przy jednoczesnym obniżeniu ilości spalanych kalorii.

Szczepionka wykorzystuje wirusowe przenośniki zawierające grelinę. Są one nieszkodliwe, a ich zadaniem jest wywołanie odpowiedzi układu immunologicznego w stosunku do greliny, hamującej jej działanie.

W badaniu naukowcy zaszczepili otyłe myszy oraz te o prawidłowej masie ciała. W sumie podano zwierzętom trzy dawki szczepienia, co w obydwu grupach spowodowało wykształcenie przeciwciał przeciwko grelinie. Badane myszy już w 24h po pierwszym szczepieniu zjadły o 18% mniej niż grupa kontrolna, a po ostatniej szczepionce aż 50% mniej. Oprócz mniejszego apetytu zwierzęta zaczęły również spalać więcej kalorii.

Skutki każdego szczepienia utrzymywały się przez około 2 miesiące,co jeśli weźmie się pod to, że myszy żyją przeciętnie 18 miesięcy, daje nadzieję na wieloletni efekt szczepienia u ludzi. Co równie ważne, naukowcy nie zaobserwowali żadnych efektów ubocznych w czasie stosowania szczepionki.

„Szczepionka przeciwko grelinie być może niedługo stanie się ważną alternatywą w leczeniu otyłości, w połączeniu z z odpowiednią dietą i ćwiczeniami.” - podsumowuje dr Mariana Monteiro z Uniwersytetu w Porto, prowadząca te badania.

Źródło: EurekAlert!/ kp

