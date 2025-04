Szczepionka HSPPC-96 działa na glejaka wielopostaciowego - wyjątkowo groźnego raka mózgu. W połączeniu z obecnie stosowanym lekiem przeciwnowotworowym spowalnia jego postęp. Niestety, taka terapia jest bardzo droga.

Badania przeprowadzone na 40 chorych nas glejaka dowiodły działania preparatu: chorzy żyli blisko cztery miesiące dłużej, a niektórym szczepionka wydłużyła życie nawet do roku. Glejak zabija w ciągu 8-12 miesięcy, więc takie wyniki naprawdę cieszą.

Jak powstaje szczepionka HSPPC-96? Najpierw, podczas operacji chirurgicznej, wycina się materiał pobrany z guza. Preparat jest tworzony specjalnie dla danego pacjenta, wysyłany do szpitala w zastrzyku i podawany choremu.

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć kolejny etap badań (z większą liczbą pacjentów) przed dopuszczeniem szczepionki do normalnego wykorzystania w szpitalach.

Źródło: rp.pl/mn

