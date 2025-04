Reklama

Zaszczepić się możesz choćby jutro. Receptę na preparat o nazwie Gardasil wypisze ci twój ginekolog. Zastrzyk w ramię trzeba powtórzyć jeszcze dwa razy – po trzech i ośmiu miesiącach. Trzy dawki dają 99 proc. gwarancji, że nie zachorujesz. Szczepionka chroni przed najbardziej zjadliwymi, rakotwórczymi szczepami wirusa HPV (jego odmian jest około setki).



100 razy lepsza ochrona

Nie wiadomo jeszcze, jak długo działa dobroczynny efekt szczepionki. Badania wykazały, że po 4 latach liczba przeciwciał chroniących przed rakiem jest bardzo wysoka (po szczepieniu wzrasta ok. stukrotnie).

Skuteczność Gardasilu została dobrze sprawdzona podczas badań klinicznych przeprowadzonych w 13 krajach. Objęły one 12 tysięcy kobiet, w tym 400 Polek. Połowa ochotniczek otrzymała szczepionkę, pozostałe – placebo. U pań z pierwszej grupy nie pojawiły się nawet stany przedrakowe, u pozostałych odnotowano 21 przypadków nowotworu.

Zaszczep siebie i córkę

Ginekolodzy sugerują, że Gardasil powinno się podać przede wszystkim nastolatkom od 12. roku życia oraz młodym kobietom poniżej 25. roku życia. Istnieje bowiem duża szansa, że tak młode osoby nie zdążyły jeszcze zakazić się wirusem (niestety, przenosi się on nie tylko drogą seksualną, ale też przez ślinę, krew, zakażone przedmioty). A jeśli nawet wniknął do ich organizmu, jest małe prawdopodobieństwo, że już się uaktywnił. Wirus HPV należy bowiem do tych mikroorganizmów, które mogą zaatakować nawet po 20 latach.

Lekarze zalecają też szczepionkę kobietom z grupy podwyższonego ryzyka:

- długo - 10–15 lat - stosującym pigułkę;

- po 35. roku życia, jeśli stwierdzono zakażenie HPV;

- kobietom, które miały wielu partnerów seksualnych;

- chorującym na trudne do wyleczenia kłykciny dróg rodnych;

- planującym ciążę (wirus może przyczynić się do poronienia);

- chorym przewlekle.

Koszt szczepienia jest wysoki (jedna dawka – 500 zł), trwa jednak batalia o przynajmniej częściową refundację tej sumy. W niektórych miastach zamiar sfinansowania bezpłatnej akcji szczepień dla nastolatek zgłosiły już władze samorządowe.

Cytologia wciąż najważniejsza

Gdzie ją wykonać?

-U ginekologa (w publicznej poradni zdrowia – bezpłatnie, prywatnie zapłacisz 12–15 zł).

Jak często się badać?

- Kobiety przed trzydziestką – raz w roku (pierwsze badanie 3 lata po rozpoczęciu współżycia),

- od 30. do 50. roku życia – raz na dwa lata,

- po pięćdziesiątce – co 3 lata.

I i II grupa cytologii oznacza wynik prawidłowy. III – zgłoś się do ginekologa, IV – ryzyko zmian przedrakowych, idź do onkologa.

Aleksandra Barcikowska