Szczepionka przeciwko HPV dla chłopców

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), stosowana do tej pory jedynie u dziewczynek, może być również zalecona chłopcom – donoszą naukowcy w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Może to zapobiec w 90% przypadków rozwojowi brodawek płciowych u mężczyzn.