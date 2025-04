Większości z nas słowo szczepionka kojarzy się głównie z zapobieganiem chorobom infekcyjnym takim jak grypa, krztusiec, błonica itd. W tym badaniu jednak szczepionka została wykorzystana w inny sposób. Ma ona za zadanie stymulować układ immunologiczny chorych do walki z nowotworem. W jaki sposób? Otóż TeloVac zawiera krótkie fragmenty pewnego białka – telomerazy, produkowanej w nadmiarze przez komórki nowotworowe oraz znajdującej się na ich powierzchni. Małe cząstki telomerazy mają zadziałać niczym czerwona płachta na byka wobec komórek układu odpornościowego. „Problem polega na tym, że nowotwory są bardzo przebiegłe i są w stanie wykorzystać system immunologiczny do własnych celów.” – tłumaczy prof. John Neoptolemos, koordynujący przebieg badania – „Szczepionka pozbawia nowotwór możliwości ukrywania się.”

Rak trzustki ma wśród nowotworów jedno z najgorszych rokowań. Jedynie 3 na 100 chorych z tym typem raka przeżyje 5 lat. Nowa szczepionka, choć jak podkreślają lekarze nie wyleczy pacjenta z nowotworu, może przedłużyć znacząco i ch życie.

„Jednym z największych problemów w leczeniu nowotworów jest fakt, że zawsze pozostaje kilka złośliwych komórek, które później odbudowują całą masę guza.” – podkreśla prof. Peter Johnson, również zaangażowany w te badania –„ Jeśli kiedyś uda się nam tak zaprogramować układ odpornościowy, by rozpoznawał te komórki i niszczył je, lub przynajmniej miał je pod kontrolą, wtedy będzie możliwe zahamowanie wzrostu nowotowru do końca życia pacjenta.”

