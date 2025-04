Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii odkryli przeciwciało, które może pomóc w walce ze wszystkimi typami wirusów grypy A. Dotychczas naukowcy co roku przygotowywali nową szczepionkę na tej grupy, gdyż bardzo łatwo mutują się one i przez to nie można organizmu „nauczyć”, jak ma z nimi walczyć. Te typy wirusów powodują ciężkie zachorowania i epidemie. Owo przeciwciało (FI6) łączy się z obecnym na powierzchni wirusów białkiem hemaglutyniną i daje tym samym szansę stworzenia uniwersalnej szczepionki. Może także pomóc już zakażonym pacjentom.

Okazało się również, że część pacjentów, którzy przechorowali tzw. świńską grypę, nabrała odporności na wszystkie inne szczepy. Dzięki temu udało się wyizolować przeciwciało FI6. Myszy, którym podano przeciwciało, nie zachorowały na AH1N1 mimo że podano im zabójczą dawkę wirusów.

Na stronie www.rp.pl czytamy, że „Naukowcy podkreślają jednak, że wyizolowanie przeciwciała to dopiero początek. Uniwersalnej szczepionki jeszcze nie opracowali. Jej przygotowanie i przebadanie bezpieczeństwa stosowania zajmie wiele lat – twierdzą”.

Źródło: www.rp.pl/mn

