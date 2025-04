On Board PR Ecco Network pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego przygotował raport o zdrowiu Polaków „Zaburzenia seksualne u mężczyzn – obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany”.

Jak wynika z badań na reprezentatywnej grupie Polaków, szczerość kobiet w sprawach seksu nie zawsze się opłaca. Panie powinny być ostrożne w ujawnianiu swoich wcześniejszych doświadczeń seksualnych, szczególnie, jeżeli były satysfakcjonujące.

Zwierzenia kobiety o jej bogatej przeszłości seksualnej mogą bowiem negatywnie wpływać na relację z mężczyzną, co potwierdza prawie 3/4 panów. Kobiety (81%) również wydają się być świadome negatywnego oddziaływania ich szczerości na partnera.

"Kobieta myśli, że jak kocha swojego partnera, to powinna mu wszystko powiedzieć. Wyznaje zasadę „Oddaję Ci się cała, z całą swoją przeszłością” – tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog i psychoterapeuta, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. "Jest to jeden z największych błędów kobiet. Dopóki partner może objawić się, jako dobry kochanek, który uszczęśliwia swoją partnerkę, wszystko jest w porządku. Jeżeli jednak kobieta mówi o swoim udanym, bogatym życiu seksualnym, to on może czuć się zagrożony i odczuwać lęk przed niemożnością zaspokojenia swojej partnerki. Taka sytuacja może nawet doprowadzić do pojawienia się zaburzeń erekcji i wytrysku. W konsekwencji nieudane kontakty seksualne prowadzą do rozpadu związku, załamań, unikania kobiet lub wręcz odczuwania wobec nich agresji".

Ponad połowa mężczyzn odczuwa lęk przed rozczarowaniem partnerki po ujawnieniu przez nią jej wcześniejszych doświadczeń, a 1/5 panów deklaruje nawet chęć zerwania związku. Prawie tyle samo panów (19%) załamałoby się lub unikało zbliżeń seksualnych (18%), a co dziewiąty (9%) wprowadziłby do sztuki miłosnej elementy agresji. Prawie 20% mężczyzn w reakcji na zwierzenia partnerki o jej bogatym doświadczeniu seksualnym zaczęłoby szukać okazji do zdrady.

Celem serii opracowań „Raport o zdrowiu Polaków” jest wskazanie ważnych, ze społecznego punktu widzenia, tematów dotyczących zdrowia człowieka. Pomysł na niniejszy raport jest wynikiem doświadczenia On Board PR Ecco Network w obszarze komunikacji, które pokazuje, że dogłębna analiza problemu jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu stron, które biorą udział w komunikacji konkretnego problemu zdrowotnego. Pełne wyniki raportu będą dostępne już wkrótce na stronie www.onboard.pl.

Patronem merytorycznym raportu jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Partnerami projektu są SW Research, Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Wydawnictwo Z/W. Patronat medialny nad raportem objęły redakcje Puls Medycyny oraz Men’s Health.

Badanie zostało zrealizowane między 7 a 15 czerwca 2012 roku metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1500 internautów w wieku 16-49 lat.

Źródło: materiały prasowe Grupa On Board Sp.zo.o./mn