materiały prasowe Philips

Reklama

Moja córka Kaja lubi wszystko, co jest związane z higieną jamy ustnej. Nie boi się wizyt u stomatologa, a z zapowiedzi założenia stałych klamerek na zęby ucieszyła się jak z najlepszego prezentu! Nie ma też problemu z tym, aby dbała o swoje zęby i codziennie je myła. Stale kupujemy nowe szczoteczki, pasty do zębów i płyny do płukania. Poza tym uwielbia wszelkiego rodzaju gry i aplikacje. Dlatego bardzo się ucieszyła z możliwości przetestowania najnowszej szczoteczki Sonicare For Kids marki Philips. Tym bardziej, że szczoteczka współpracuje z interaktywną aplikacją, gdzie główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Ja także zobaczyłam wiele zalet takiego połączenia. Jakich?

Czym różni się szczoteczka Philips Sonicare for Kids (HX6322/04) z interaktywną aplikacją od innych urządzeń?



dzieci uczą się dobrych nawyków zdrowotnych poprzez zabawę , bo dzięki interaktywnej aplikacji myją zęby razem z pluszakiem Sparklym , który pokazuje jak prawidłowo myć i dbać o zęby

, bo dzięki , który pokazuje jak prawidłowo myć i dbać o zęby rodzice i dzieci mają pewność, że szczotkowanie zębów trwało tyle ile powinno, a to dzięki wbudowanemu zegarowi KidTimer, który pokazuje prawidłowy, 2 minutowy czas mycia zalecany przez dentystów

zalecany przez dentystów pluszaka Sparklyego mogą spersonalizować , a za prawidłowe szczotkowanie dostają nagrody

, a za prawidłowe szczotkowanie dostają nagrody zmiana miejsca szczotkowania sygnalizowana jest specjalnymi melodyjkami KidPacer po każdych 30 sekundach

szczoteczka posiada dwa programy intensywności mycia zębów : delikatny dla młodszych dzieci i regularny dla starszych

: delikatny dla młodszych dzieci i regularny dla starszych w zestawie znajdziemy dwie wielkości wymiennych główek do szczoteczki , aby dopasować je w zależności od wieku i umożliwić prawidłowe mycie zębów (mniejsza szczoteczka przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat, a większa dla dzieci od 7 lat)

, aby dopasować je w zależności od wieku i umożliwić prawidłowe mycie zębów (mniejsza szczoteczka przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat, a większa dla dzieci od 7 lat) rączkę szczoteczki dzieci mogą ozdobić samodzielnie - w zestawie jest 8 wymiennych naklejek

- w zestawie jest 8 wymiennych naklejek dzieci chętniej i dłużej myją zęby.

Jak Kaja oceniła soniczną szczoteczkę Philips Sonicare for Kids?



Najbardziej podobało mi się to, że mogłam wybrać naklejkę i ozdobić nią szczoteczkę. Poza tym fajne jest ustawianie mocy szczoteczki do mycia zębów. A do tego cały czas jest ze mną stworek Sparkly, któremu mogę zmieniać kolor futerka, ubierać go dzięki nagrodom, które dostaję za prawidłowe mycie zębów. Teraz szczotkowanie zębów jest jeszcze fajniejsze!

Podsumowanie testu redakcji:

Szczoteczka Philips Sonicare for Kids to świetne urządzenie:

- dzieci mają mnóstwo frajdy, aby przygotować szczoteczkę wybierając naklejkę,

- podczas mycia, bo jest z nimi fajny stworek w aplikacji na telefonie lub tablecie,

- po myciu, gdyż za nagrody mogą się z nim pobawić jak w jakiejś grze.

A dla rodziców - duże ułatwienie, bo mogą być pewni czasu i dokładności mycia zębów u swoich pociech - niedokładne mycie zębów widać u Sparklyego. Bardzo polecam!