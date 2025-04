Dlaczego szczoteczka elektryczna?

Wielu dentystów radzi, by myć zęby szczoteczką elektryczną, zamiast ręcznej. Są też badania naukowe, które potwierdzają, że szczoteczka na prąd lepiej czyści zęby od tradycyjnej. Dlaczego? Mycie ręczne wymaga od jej użytkownika lepszej techniki. Szczoteczka elektryczna wyręcza nas po części, wykonując za nas skomplikowane ruchy. Dzięki temu unikamy podczas mycia błędów.

Prawidłowe użytkowanie

Mimo to zastanawiasz się, czy dobrze szczotkujesz zęby szczoteczką elektryczną? Spróbuj po prostu prowadzić ją wzdłuż zębów. Ona zrobi za ciebie resztę. Warto też zajrzeć do instrukcji obsługi. Producenci często wyjaśniają dokładniej, jak używać ich urządzeń.

Co jeszcze jest ważne? Po umyciu zębów dokładnie opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą. Nie zapominaj wymieniać końcówki co trzy miesiące na nową. Kiedy kupujesz szczoteczkę, sprawdź od razu, jaka jest cena końcówek – ona też powinna stanowić kryterium twojego wyboru.

Czy warto sugerować się ceną przy wyborze?

Wybór elektrycznych szczoteczek jest duży, ale jedynie połowa z nich jest co najmniej dobra. W teście, który przeprowadziła fundacja Pro-Test tylko jedna szczoteczka zasłużyła na ocenę bardzo dobrą. W dodatku kosztuje 68 zł, podczas gdy za najdroższy model, który był brany pod uwagę w teście, trzeba zapłacić aż 743 zł.

Szczoteczka wibracyjna czy oscylacyjno-rotacyjna?

Szczoteczki różnią się między sobą sposobem poruszania się. Te o ruchu rotacyjno-oscylacyjnym mają okrągłe końcówki, wibrujące zaś są w kształcie podłużnym. Oba systemy łączy szybkość ruchów. Okrągła główka szczoteczki rotacyjno-oscylacyjnej wykonuje do 8800 ruchów na minutę. Jeszcze szybciej porusza się podłużna końcówka wibrująca – wykonuje około 30000 do 42000 ruchów na minutę. Ręczna szczoteczka pod tym względem nie umywa się do elektrycznej. Nawet w dłoni Chucka Norrisa… Szczoteczka okrągła ma mniejszą główkę i myje każdy ząb z osobna. Trzeba ją prowadzić dokładnie wokół poszczególnych zębów.

Wibrujące szczoteczki, ze względu na swoje większe rozmiary, myją za to za jednym zamachem większą powierzchnię. Jeśli nie należysz do osób zbyt gorliwych i dokładnych w myciu zębów, taka szczoteczka może być dla ciebie lepszym rozwiązaniem.

