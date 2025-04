Jeżeli jesteś otyły i planujesz spłodzić potomka, powinieneś zrzucić zbędne kilogramy, gdyż w przeciwnym razie twoje dzieci i wnuki odziedziczą zbyt duży obwód talii, a także zaburzenia metaboliczne!

Reklama

Potomstwo otyłych samców, niezależnie od płci, jest zagrożone chorobami metabolicznymi.

Dr Tod Fullston z University of Adelaide w South Australia, mówi: - Jeżeli te odkrycia potwierdzą się u ludzi, powinniśmy zachęcać potencjalnych otyłych ojców, aby zrzucili zbędne kilogramy przed spłodzeniem potomstwa, dla dobra swojego i dla dobra przyszłych generacji.

Aby tego dowieść, dr Fullston posłużył się dwoma grupami gryzoni. Jedna była karmiona dietą zbliżoną do diety „fast food” u ludzi, a druga odżywiała się zdrowo.

Kiedy porównano obydwie grupy okazało się, że pierwsza przybrała na wadze i miała więcej tkanki tłuszczowej bez oznak cukrzycy. Następnie samce skojarzono z samicami o normalnej wadze i diecie. Kolejno potomstwo tych par skojarzono z normalnie ważącymi i zdrowo karmionymi myszami. Okazało się, że obydwa pokolenia młodych myszy cierpiały na zaburzenia metaboliczne i otyłość!

Później naukowcy porównali mikroRNA w nasieniu otyłych myszy z mikroRNA myszy kontrolnych. Na podstawie wyników badań udowodnili, że zmiany w tym mikroRNA mogą częściowo odpowiadać za przeniesienie tych zaburzeń z ojców i dziadków na dzieci i wnuki. Wyniki tych badań sugerują więc, że dieta zmienia nasienie samców pod kątem molekularnym, co z kolei programuje embriony i ich ryzyko metabolicznych i reprodukcyjnych problemów. Poza tym, jak wynika z badania, niekorzystne skutki dla zdrowia nie dotyczą jedynie bezpośredniego potomstwa, ale również kolejnego pokolenia.

Dr Gerald Weissman, redaktor naczelny The FASEB Journal, podsumowuje: - Widzimy, że otyłość to poważny problem dla potomstwa otyłych mężczyzn. Mamy nadzieję, że dzięki kolejnym badaniom potencjalni ojcowie znajdą sposób na schudnięcie, nie tylko dla własnego dobra, ale też dla przyszłych pokoleń.

Źródło: www. sciencenews.pl

Zobacz także: Otyłość w ciąży może powodować niepłodność u dziecka