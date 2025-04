„Szkoła Zdrowego Widzenia 2013” / Fot. Materiały Prasowe Kobold PR

Kampania „Szkoła Zdrowego Widzenia 2013”

Kampania „Szkoła Zdrowego Widzenia 2013” obejmuje badania, których brakuje w zakresie badań bilansowych 6-7 latków: test motyla, widzenie barw, ocenę ruchomości gałek ocznych i konwergencji. Jest to już druga edycja akcji, którą tym razem wzbogacono o badania w kierunku wykrycia mukopolisacharydozy.

Co trzeci pierwszoklasista ma niezdiagnozowane zaburzenia widzenia

- W zeszłym roku przebadaliśmy prawie 1200 dzieci z powiatu bielskiego. U co trzeciego pierwszoklasisty wykryliśmy niezdiagnozowane zaburzenia widzenia. W Jaworznie przebadamy ok. 700 pierwszoklasistów. Od ósmego roku życia niektóre zmiany są nieodwracalne, a bilans sześciolatków jest w Polsce robiony w zbyt wąskim zakresie, by wykryć nawet podstawowe zaburzenia wzroku u dzieci. Dlatego też raport ze Szkoły Zdrowego Widzenia wysłaliśmy do NFZ i ministra zdrowia – niestety nadal czekamy na odpowiedź – mówi dr Iwona Filipecka, pomysłodawca Szkoły Zdrowego Widzenia.

Wyniki badań kampanii są niepokojące

- Poza wadami wzroku stwierdziliśmy zezy, daltonizm i osłabienie mięśni ocznych – mówi Agnieszka Lembowicz, optometrystka, badająca dzieci w ramach kampanii – Takie wyniki tylko nas umacniają w przekonaniu, że potrzebna jest zmiana obecnie realizowanych badań bilansowych u dzieci – dodaje.

Wzrasta świadomość problemu wśród nauczycieli i rodziców

Specjaliści Szkoły Zdrowego Widzenia prowadzą również edukację wśród nauczycieli i zainteresowanych rodziców w zakresie zasad prawidłowego widzenia i zapobiegania krótkowzroczności.

- O tym, że akcje takie jak Szkoła Zdrowego Widzenia są potrzebne wiemy nie tylko my nauczyciele, którzy na co dzień widzą problemy dzieci z odczytaniem treści z tablicy, ale co ważne również zdają sobie z tego sprawę sami rodzice. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie ma w naszej klasie rodzica, który nie zgodziłby się na badanie swojego dziecka – mówi Leonard Brzeziński, dyrektor szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie.

- W poprzednich latach mieliśmy możliwość przeprowadzenia komputerowego badania wzroku naszych uczniów. Niestety wówczas były to badania odpłatne i nie wszystkie dzieci wzięły w nich udział. W naszej szkole jest dość spora grupa rodziców, których po prostu nie stać na taki dodatkowy wydatek. Stąd jeszcze bardziej cieszy nas to, że teraz każdy nasz pierwszoklasista ma możliwość sprawdzenia wzroku przez specjalistę – dodaje Lucyna Piesko, wicedyrektor SP nr 5.

Obserwacja dziecka

W rozmowach z nauczycielami i rodzicami specjaliści zwracają uwagę na kilka zachowań dziecka, które mogą zaniepokoić, np.: skręcanie głowy w jedną stronę, wyjeżdżanie podczas pisania w zeszycie poza linijki, mrużenie czy pocieranie oczu.

- Tylko uważne obserwowanie maluchów przez ich opiekunów pozwoli odpowiednio wcześnie zareagować i rozpocząć skuteczne leczenie – przekonuje optometrystka kliniki Okulus Plus.

Kampania potrwa do końca września 2013 r.

Kampania na terenie Jaworzna będzie realizowana do końca września 2013 r. Po wakacjach badani będą obecni zerówkowicze.

Źródło: Materiały prasowe Kobold PR

