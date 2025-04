Jak osiągnąć sukces, zdobyć dobrą pracę, zyskać odpowiedni wizerunek i wieść szczęśliwe życie to kwestie, które codziennie analizuje tysiące kobiet. W trakcie cyklu szkoleń organizowanych przez e!stilo magazine zyskają odpowiedzi na te pytania.

Przeanalizowane zostaną najważniejsze aspekty kobiecości, a goście dostaną praktyczne wskazówki, jak osiągnąć sukces i spełnienie, nie za wszelką cenę, lecz w sposób pozwalający zachować wewnętrzny spokój. Sukces to harmonia ze światem i z samą sobą, tę wartość zabierze ze sobą każda uczestniczka szkolenia EKOLOGIA SUKCESU by e!stilo magazine.

Szkolenie "Zdrowie, dom, rodzina, kuchnia slowfood" odbędzie się już 17 listopada 2012 roku.

Gościem specjalnym będzie Monika Mrozowska. Każda z Pań otrzyma torbę pełną atrakcyjnych upominków.

Więcej informacji na: www.ekologiasukcesu.pl oraz na https://www.facebook.com/EkologiaSukcesu.

Program szkolenia:

10.00: Powitanie

10.15-11.45: ZDROWIE (prowadząca: Magdalena Machlarz)

Reklama

To, co dla jednych jest pokarmem, dla drugich jest trucizną – Jak zauważyć objawy alergii pokarmowej u dzieci, jak je przed nią strzec, czy dziecko może wyrosnąć z alergii pokarmowej.

Dieta eliminacyjna – Co zrobić, aby nie była trudna i nudna.

Zalety wyboru dobrych produktów żywnościowych; jak i gdzie kupować; jak nie przerzucać własnych złych nawyków na dzieci.

11.45-12.00: Przerwa kawowa

12.00-13.30: DOM (prowadząca: Katarzyna Kochańska)

Ty i Twój dom. Jak zaprząc aromaterapię do pracy? Dobre samopoczucie w domu bierze się z powietrza!

Jak prać w pralce bez proszku do prania i płynu do płukania?

Jak pachnąco czyścić lodówkę i jak zrobić poduszkę przyciągającą sen?

Poznasz tajemnice aromaterapii, dzięki której Twoje kompozycje zapachowe będą dodawały energii z samego rana, koiły wieczorem, wzmacniały skupienie przy pracy, tworzyły sensualną i seksowną atmosferę, przeciwdziałały depresji.

13.30-14.15: Lunch, chill out z Radiem Zet

14.15-15:35: SLOWFOOD (prowadząca: Marta Krawczyk)

Slow Food jako idea odkrywania smaków zamiast biernego ich przyjmowania. e!stilo lansuje nowy sposób bycia.

15:35-15:55: Przerwa kawowa

15:55-17.30: RODZINA (prowadząca: Monika Mrozowska)

Jak zacieśniać więzi z dziećmi, jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Wpływ mądrych prezentów na dziecko. Świadome zakupy z dziećmi i dla dzieci.

Kreatywna zabawy z dziećmi. Mądre strony internetowe.

Jak uporządkować życie we własnej rodzinie, wprowadzić do niej ład i poczucie bezpieczeństwa?

Smaki z dzieciństwa. Korzyści, które czerpiemy z gotowania w domu. Proste, szybkie, efektowne posiłki dla małych i dużych.

Reklama

17.30-18.00 Losowanie nagród.

Zobacz też serwis Psychologia

Źródło: E!stilo/mn