Konieczność pobytu w szpitalu może przydarzyć się każdej z nas. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji ci się należy.

1. Jeśli trafiasz do szpitala w tzw. nagłym przypadku lub w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie musisz mieć skierowania. W takiej sytuacji nie masz wpływu na wybór placówki.

Inaczej jest przy planowym zabiegu. Szpital nie ma prawa odmówić przyjęcia powołując się na rejonizację. Jeśli tak zrobi – możesz złożyć skargę do dyrektora szpitala lub Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Do szpitala może cię skierować każdy lekarz, nawet nie mający podpisanej umowy z NFZ. Na skierowaniu nie ma terminu ważności (jest aktualne do momentu realizacji). Zgłaszając się do szpitala, musisz mieć dowód tożsamości i skierowanie. Niektóre placówki przyjmują pacjentów w oparciu o własne reguły – np. na usunięcie żylaków trzeba mieć skierowanie od chirurga naczyniowego. Procedurę przyjęcia sprawdzisz na stronie internetowej szpitala.

3. Podczas pobytu w szpitalu nie ponosisz kosztów operacji, badań i lekarstw. Szpital może zażądać od ciebie zapłaty za tzw. usługi ponadstandardowe, których NFZ nie refunduje, np. zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne (chyba że korygujesz np. wadę wrodzoną), zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne nie związane z chorobą podstawową. Pełną listę nierefundowanych świadczeń znajdziesz na stronie internetowej NFZ – www.nfz.gov.pl lub w każdym jego oddziale.

4. Zmiana ustalonego terminu zabiegu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. większa niż zakładana liczba nagłych przypadków). W takiej sytuacji szpital musi cię powiadomić i podać przyczynę.

5. Jeśli szpital wyczerpał limity NFZ na dany rok, powinien poinformować, kiedy rozpoczynają się nowe zapisy. Możesz też szukać miejsca w innym szpitalu. Na stronie oddziału wojewódzkiego NFZ w zakładce „lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej” wpisz nazwę zabiegu – wyświetli się lista placówek wraz z liczbą osób oczekujących i przybliżonym terminem wykonania zabiegu.

Pamiętaj! Masz prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, planowanym zabiegu i związanym z nim ryzykiem a także o alternatywnych metodach leczenia.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

