Sztuczna kość - nowy wynalazek polskich naukowców!

Kilka lat trwały badania nad idealnym biomateriałem, dzięki któremu można uzupełnić ubytki kostne. Uczeni z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stworzyli masę, która prawdopodobnie będzie mieć zastosowanie w stomatologii, głównie implantacyjnej i ortopedii. Jest już nawet chętny koncern farmaceutyczny do produkcji tego materiału.

Reklama

Produkt jest opatentowany w naszym kraju. Rozpoczęto też procedurę mającą na celu objęcie biomateriału międzynarodową ochroną prawną. Jeszcze tylko pozytywna opinia z Komisji Bioetycznej i będzie można podjąć badania z udziałem człowieka.

Na razie dobrodziejstwa sztucznej kości poznają zwierzęta po wyrwaniu zęba. W weterynarii się spisuje – miejmy nadzieję, że już wkrótce nastąpi wielki przełom w medycynie.

Sztuczna kość jest tworzywem przypominającym składem naturalną kość ludzką. To materiał wytrzymały i elastyczny, którym łatwo uzupełniać ubytki. Można go nasączać antybiotykami, dzięki czemu zapobiegnie się zakażeniom w miejscu implantacji. Biomateriał może być moczony, suszony i sterylizowany – bez zmian jego właściwości.

Ponadto sztuczna kość, wg wynalazców ma właściwości przyspieszające gojenie się ran. Prognozuje się jej zastosowanie nie tylko po urazach, ale i po nowotworach kości, niszczących stanach zapalnych po usunięciu zęba i paradontozie. Zdumiewające jest to, że komórki tkanki kostnej łączą się ze sztucznym materiałem, wytwarzając w nim także naczynia krwionośne! Podaje się, że polska sztuczna kość jest doskonalszym biomateriałem niż te, które od jakiegoś czasu są już dostępne.

Oczywiście cudowny wynalazek napotyka też swoich przeciwników, uznających że lepiej pobrać pacjentowi fragment jego kości i przeszczepić w uszkodzone miejsce. Jednak nie zawsze jest to możliwe, więc biomateriał okazuje się wybawieniem.

Sztuczna kość, to kolejny dowód na to, że „Polak potrafi”. Na przeciągu lat, nasi naukowcy i lekarze zasłynęli różnymi osiągnięciami. Z poletka medycznego, z pewnością są to przeszczepy serca, kończyn i twarzy. Ciekawe co nam jeszcze zafundują uczeni rodacy... Za biomateriał trzymamy kciuki i czekamy na więcej!

Reklama

Katarzyna Ziaja