W ciągu kilku najbliższych lat tzw. sztuczne trzustki trafią do potrzebujących. Dzięki nim nastapi automatyzacja konieczności wielokrotnych pomiarów i zastrzyków z insuliną: zaimplanotwany czujnik będzie zbierał informacje o glikemii, a komputer będzie decydował o podaniu insuliny lub glukagonu (za wstrzyknięcia byłyby odpowiedzialne automatyczne pompy). To zmniejszyłoby do minimum ryzyko uszkodzenia nerek czy oczu osób chorych na cukrzycę.

Do tej pory problemem sztucznej trzustki była jej wielkość (w latach 70. miały one gabaryty lodówki!). Nowoczesne jej prototypy są mniejsze, ale wciąż niegotowe do codziennego używania.

Prostą pompę insuliny połączoną z czujnikiem oferuje już w Europie Medtronic. Zarówno sensor, jak i rurkę od pompy umieszcza się pod skórą.

Zestaw specjalistów z Mayo Clinic trafi do testów w tym roku – pomysł opiera się na czujnikach ruchu, które otrzymują pacjenci. Komputer otrzymuje dzięki nim informację o wysiłku diabetyków i może dawkować insulinę i glukagon.

Na świecie rośnie niestety liczba diabetyków: w ciągu ostatnich 30 lat ich liczba się podwoiła. Liczba osób z cukrzycą typu 1 i 2 wzrosła do łącznie 347 mln.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 29.06.2011/mn

