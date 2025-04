Amerykańscy naukowcy, a wśród nich prof. John Donoghue z Brown University, stworzyli niezwykłą maszynę nazywaną „BrainGate” czyli „Wrota mózgu”. Wynalazek umożliwia całkowicie sparaliżowanym osobom poruszanie sztucznym ramieniem wyłącznie za pomocą myśli. Dzięki tej technologii, osoby, które dotąd były w pełni zależne od swoich opiekunów, mogły po raz pierwszy samodzielnie sięgnąć na przykład po kubek z kawą. A to wszystko za sprawą maleńkiego układu scalonego umieszczonego na powierzchni kory mózgowej, który umożliwia odczytanie wysyłanych przez mózg sygnałów. Układ odczytuje co dzieje się w części mózgu odpowiedzialnej za ruch i w chwili, gdy pacjent wyobraża sobie, że podnosi rękę, mechaniczne ramię wykonuje tę czynność za niego.

Próby stworzenia takiego urządzenia zostały podjęte już w 2004 roku, jednak maszyna umożliwiała tylko przesuwanie kursora po ekranie komputera i nie działała w trójwymiarze.

„Wrota mózgu” są systemem niezwykle skomplikowanym i generują ogromne koszty, więc używanie ich na szerszą skalę, nie jest obecnie możliwe. Naukowcy obiecują jednak, że dołożą wszelkich starań, aby w przyszłości sparaliżowane osoby mogły odzyskać pełną sprawność.

Zobacz też: Oko zwierciadłem mózgu

Źródło: Gazeta Wyborcza, „Wrota do mózgu”; 17.05.2012/ ms

Reklama