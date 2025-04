Prawidłowy jajnik zbudowany jest z trzech głównych typów komórek: komórek osłonki, komórek ziarnistych i komórek jajowych. Występują one w swoistym układzie przestrzennym, którego odtworzenie zapewniło amerykańskim naukowcom sukces. W tym celu początkowo z komórek osłonki pozyskanych od pacjentek w wieku rozrodczym utworzone zostały struktury przypominające plaster miodu. Następnie w otwory w tych plastrach wprowadzono grudki komórek ziarnistych i komórek jajowych. Po kilku dniach komórki osłonki obrosły grudki, imitując tym samym strukturę prawdziwego jajnika. Sztuczny jajnik to nie tylko „żywe laboratorium” pozwalające badać to jak zdrowe jajniki funkcjonują w normalnych warunkach – komentuje Sandra Garson, jedna z autorek pracy – jest to również ważny obiekt badawczy w obserwacji, jak niektóre toksyny, czy substancje chemiczne mogą zaburzać prawidłowy rozwój komórek jajowych.Nowe odkrycie znajdzie również zastosowanie kliniczne. Pomoże m.in. pacjentkom z chorobami nowotworowymi, które na skutek chemio- i radioterapii niekiedy tracą możliwość posiadania dzieci. Teraz przed rozpoczęciem leczenia od kobiet będzie można pobierać i zamrażać komórki jajowe. Później gdy kobieta zapragnie mieć dziecko komórki jajowe mogłyby dojrzewać w sztucznym jajniku poza organizmem kobiety.Więcej na temat tego odkrycia można przeczytać na łamach Journal of Assisted Reproduction and Genetics.kp

Reklama