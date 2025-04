Skąd ten szum?

Zaburzenia objawiające się szumami usznymi najczęściej są sprawą uszkodzeń ślimaka - struktury ucha środkowego, odbierającej falę mechaniczną i przekazującej ją do mózgu jako sygnał elektryczny. W wyniku organicznego uszkodzenia tego niewielkiego organu, które następuje w wyniku zmian pozapalnych czy nadmiernego obciążenia hałasem, powstawać mogą zaburzenia w przetwarzaniu dźwięków. Działające ototoksycznie (uszkadzające słuch) leki, jak niektóre antybiotyki, mogą również doprowadzać do takiego efektu. Inną sytuacją są szumy powstające poza narządem słuchu, a słyszalne tylko dla pacjenta. Dzieje się tak na przykład przy zwężeniu naczyń w obrębie głowy i szyi poprzez blaszki miażdżycowe.

Co mi grozi, jeśli żyję z szumem w uszach?

To nieprzyjemne doznanie może prowadzić do wielu niekorzystnych reakcji w sferze społeczno-psychologicznej. Ciągłe rozdrażnienie i obniżenie koncentracji znacznie wpływają na jakość wyników zarówno w pracy jak i w codziennych czynnościach. Nie każdy z nas lubi spać w hałasie - nawet jeśli wypływa on z wnętrza organizmu. Z tego powodu może pojawić się bezsenność, prowadząca do chronicznego zmęczenia. Depresja jest najpoważniejszym powikłaniem, wymagającym odpowiedniego leczenia.

Co medycyna może mi zaoferować?

Leczenie szumów usznych jest wielokierunkowe. Stosowana jest głównie terapia przyczynowa, która likwiduje główną przyczynę szumu. Przydatne są również leki uspokajające, które mogą poprawić nastrój pacjenta. Najnowszym rozwiązaniem są próby przystosowania pacjenta do życia z szumem tak, by nie odczuwał go jako wrażenia przykrego.

Jak przestrzec młodzież?

Dzieciom i wnukom zwracaj uwagę, gdy słuchają muzyki przez słuchawki. Są one w naszych czasach najczęstszą przyczyną powstawania szumów usznych, również w młodszym wieku.

Każdy ból ucha powinien być skonsultowany z lekarzem - może być to objaw dającego się leczyć zapalenia.