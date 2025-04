fot. Fotolia

Saas Fee dla zakochanych



Tereny narciarskie, które obejmuje karnet, znajdują się w trzech miejscowościach: Saas Balen, Saas Grund i Saas Almagel. Największy obszar, gdzie do dyspozycji narciarze mają ok. 100 km tras, znajduje się wokół lodowca Fee, w wiosce o tej samej nazwie, w której można poruszać się jedynie autami o napędzie elektrycznym.

Tereny narciarskie w Saas Fee otoczone są osiemnastoma czterotysięcznikami, które najlepiej oglądać z najwyżej położonej na świecie obrotowej restauracji tuż pod szczytem Allalin (4027 m n.p.m.). Saas Fee to siedem czarnych, najbardziej wymagających tras i w przeważającej mierze czerwone nartostrady, schodzące do wioski z olbrzymiej niecki, której brzegi stanowią ściany czterotysięczników.

Na lodowcu, w górnych partiach terenów narciarskich, nartostrady są szerokie łagodne i świetnie przygotowane. Bez wątpienia najpiękniejszy jednak jest niewiele krótszy zjazd do Saas Fee, przebiegający w pobliżu majestatycznej ściany najwyższego szwajcarskiego szczytu Dom (4545 m n.p.m.). Można mieć wrażenie, że na wyciągnięcie ręki znajdują się tu olbrzymie jęzory lodowca, a szczeliny, w zależności od kąta padania promieni słonecznych, są turkusowe lub granatowe. Atrakcją dla zakochanych w Saas Fee jest lodowa grota z kaplicą ślubną.

Za sześciodniowy karnet na cały region Saas dorośli płacą ok. 375 franków. W porównywarce wyjazdów turystycznych Travelplanet.pl hotel 3* ze śniadaniami i obiadokolacjami (6 dni) w Saas Fee można znaleźć od ok. 1100 zł w marcu i od 1400 zł (7 dni) w styczniu.

Krystalicznie czyste powietrze w Zermatt



Stacja u stóp Matterhotnu jest regularnie okrzykiwana przez światowe rankingi jedną z najlepszych stacji narciarskich na świecie. 360 km nartostrad rozpoczynających się na wysokości blisko 3900 m (najwyżej w Europie) wije się wokół 38 czterotysięczników. Ponad godzinę trwa stąd zjazd na 1620 m n.p.m., do Zermatt. Na samym jednak lodowcu pod Matterhornem są szerokie, średnio wymagające trasy do ćwiczenia carvingu; funparki i halfpipe’y dla snowboardzistów oraz zjazd na łagodne, nasłonecznione nartostrady po włoskiej stronie, do Cervinii.

Równie wielką gratką jak szusowanie pod Matterhornem jest znalezienie się praktycznie „na wyciągnięcie ręki” z drugim, co do wysokości szczytem w Alpach – Monte Rosa. Zermatt, jak wiele szwajcarskich kurortów, pozbawiony jest ruchu samochodowego. Po Zermatt kursują wyłącznie skibusy, pociągi, elektryczne taksówki, przypominające nasze meleksy i sanie.

6-dniowy karnet na obszar Zermatt – Cervinia (360 km nartostrad) kosztuje 430 franków. W porównywarce Travelplanet.pl hotel 3* ze śniadaniami i obiadokolacjami (6 dni) można znaleźć już od ok. 1350 zł w grudniu.

Królewskie Davos Klosters



Davos to kurort o międzynarodowym charakterze. Jest największym i najwyżej położonym w Alpach miastem, które odwiedzają najważniejsi politycy, finansiści i przedsiębiorcy świata na corocznych światowych forach ekonomicznych.

Natomiast Klosters to typowe alpejskie, klimatyczne miasteczko, które upodobali sobie celebryci z pierwszych stron gazet oraz brytyjska rodzina królewska. Wokół obu kurortów powstały – jako jedne z pierwszych w Alpach – rozległe tereny narciarskie na kilku masywach, które w sumie dają 320 km nartostrad.

Obie miejscowości łączy masyw narciarski Parsenn/Gotscha oraz kolej, którą mniej wprawni narciarze wracają do hoteli lub apartamentów. Powrót do Davos na nartach jest możliwy, pod warunkiem, że skoncentrujemy się wyłącznie na szusowaniu, ignorując fantastyczne widoki i omijając urocze schroniska, których jest mnóstwo w okolicy. Jeśli nie oprzemy się ani jednemu, ani drugiemu, do wyboru mamy pociąg, którym jeździ się też na karnet narciarski, albo kolejkę gondolową, którą z okolic Klosters przemieścimy się w ok. 20 minut w okolice górnej stacji kolei zębatej, jadącej tu z Davos Dorf.

Wspaniale można zrelaksować się na nasłonecznionych trasach masywu Jakobshorn, z którego zjeżdża się na nartach niemal do centrum Davos Platz. Jakobshorn to mekka snowboardzistów, z gigantycznymi halfpipe’ami i monsterpipe’ami. Przynajmniej na jeden dzień warto wybrać się na masyw Madrisa, z Davos najlepiej od razu pociągiem do Klosters. To tereny mające status przyjaznych dzieciom. Łatwe trasy i leżaki do opalania to propozycja dla mniej aktywnych lub potrzebujących odpoczynku.

Sześciodniowy skipass na cały region dla osoby dorosłej kosztuje ok. 330 franków. W porównywarce Travelplanet.pl hotel 3* ze śniadaniami i obiadokolacjami (6 dni) w Davos można znaleźć od ok. 1450 zł w styczniu.

