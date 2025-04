Pierwszym sygnałem, że coś się stało, jest zazwyczaj ból. Nie staraj się go przetrzymać, lecz oceń sytuację i szybko reaguj. Dzięki temu łatwiej uporasz się z kontuzją.

Siniaki

Powstają, gdy pod wpływem uderzenia lub ucisku dochodzi do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych. Krew, która się z nich wylała, nadaje skórze ciemny (czerwono-fioletowy)kolor. Z czasem – gdy krew się wchłania, zmiany te przebarwiają się i znikają.

Co robić?

Przyłóż zimny okład – złagodzi ból, zmniejszy obrzęk i spowoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. Do schłodzenia siniaka lub krwiaka możesz użyć woreczka z lodem (ale przykładaj go do skóry maksymalnie przez 10 minut), zastosuj żel Altacet, Dip Rilif lub Venożel.

Odciski

Robią się, gdy masz płaskostopie (stopa wtedy jest nieprawidłowo obciążona) albo źle dobrałaś buty.

Co robić?

Spraw stopom długą gorącą kąpiel, a potem usuń tarką do stóp lub pumeksem zrogowaciały naskórek.

W razie potrzeby posmaruj odcisk maścią salicylową lub zaklej leczniczym plastrem. Uwaga! Jeśli zrobił ci się pęcherz, nie przekłuwaj go, lecz zaklej przepuszczającym powietrze plastrem.

Ból i obrzęk łydki

Może wynikać z przeforsowania mięśni, np. w wyniku intensywnych ćwiczeń, ale też prac ogrodowych.

Co robić?

Rób zimne okłady – np. przykładaj woreczek wypełniony lodem.

Postaraj się przez parę dni nie nadwerężać mięśni. Odpoczywaj, leżąc z nogami lekko w górze (np. podłóż pod łydki i kolana dużą poduchę).

Ból śródstopia

Może wynikać z przeciążenia (nawet po zbyt długim chodzeniu) albo stanu zapalnego.



Co robić?

Pomasuj stopę kostką lodu albo schłodzoną butelką – połóż ją na podłodze, postaw na niej stopę i przetaczaj raz w jedną, raz w drugą stronę. Przed położeniem się spać wetrzyj przeciwzapalną maść (np. Fastum czy Voltaren). Jeśli ból będzie się utrzymywał przez 2 tygodnie, idź do ortopedy.

Uszkodzenie ścięgna Achillesa

Ścięgno to biegnie z tyłu nogi – od łydki do pięty. Na jego nadwerężenie jesteś narażona np. podczas skoków

i gwałtownego poderwania się do biegu. Uderzenie się w napięte ścięgno może zaś prowadzić do jego zerwania.

Co robić?

Sprawdź, czy ścięgno jest całe. Uklęknij na jakimś podwyższeniu – tak, by stopa swobodnie zwisała. Następnie lekko uciśnij ścięgno. Jeśli stopa się nieco unosi – wszystko w porządku – wróć do domu na palcach (odciąży to ścięgno) i postaraj się przez kilka dni nie forsować nogi. Jeżeli ścięgno zostało jednak zerwane, wezwij lekarza.