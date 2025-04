Reklama

Jeżeli ból pojawia się z prawej strony brzucha, pod żebrami, towarzyszą mu nudności, wzdęcia, przyczyną dolegliwości może być wątroba. Zwłaszcza jeśli objawy te wystąpiły po posiłku, który był zbyt obfity lub tłusty.

Przeciążona wątroba

Takie dolegliwości lekarze nazywają niestrawnością po przejedzeniu. To najczęstsza przyczyna bólu brzucha w okolicy wątroby. Ona sama nie boli, gdyż nie jest unerwiona. Kiedy jednak ulegnie powiększeniu, dochodzi do nadmiernego napięcia otaczającej ją torebki, co sprawia ból. Powodem powiększenia się wątroby może być jedzenie potraw ciężkostrawnych, tłustych, smażonych. Są one dla niej zbyt dużym obciążeniem. Dzieje się tak również wtedy, gdy naraz zjemy za dużo.

Przejdź na dietę. Przez dwa–trzy dni stosuj dietę lekkostrawną. Unikaj tłuszczów zwierzęcych. Jedz częściej, ale małe porcje.

Stosuj zioła. Pij herbatki ziołowe, np. z rumianku, dziurawca, mięty. Ulgę przyniosą też leki ziołowe, ułatwiające trawienie (np. Hepatil, Raphacholin C, Sylimarol, Cynacholin), a także rozkurczowe (np. No-Spa, Buscopan).

Kłopoty z woreczkiem

Jeśli oprócz bólu masz uczucie ciężaru i rozpierania w brzuchu, a wymioty przynoszą Ci ulgę, może to sygnalizować nieprawidłowości w pracy woreczka żółciowego. Jego mięśnie mogą być zbyt rozluźnione, ich skurcze za słabe, aby wypychać produkowaną przez wątrobę żółć do przewodu pokarmowego. Zaczyna ona zalegać w woreczku, co powoduje opisane dolegliwości.

Zmniejsz ból. Popijaj zioła żółciopędne, np. mniszek lekarski. Możesz także stosować gotowe preparaty, np. Terpichol, Cholesol, Cynarex, Boldaloinę.

Poradź się gastrologa. Jeśli potwierdzi, że przyczyną kłopotów jest zła praca woreczka żółciowego, zaleci odpowiednią dietę, przepisze leki pobudzające skurcze woreczka.

To ważne! Jeżeli ból w okolicy wątroby jest bardzo silny, trwa długo albo często się powtarza, należy koniecznie zgłosić się do lekarza. Przyczyny tego mogą być poważniejsze niż zwykła niestrawność. Do powiększenia wątroby dochodzi także przy ostrym wirusowym zapaleniu tego narządu.

Tekst: Emilia Borkowska