Jeśli dolegliwości często się powtarzają, świadczą zwykle o niewydolności żylnej (żylakach). Idź do lekarza! Doraźnie możesz jednak pomóc sobie sama.

Oto 3 sprawdzone sposoby:

Relaks – połóż się (choć na pół godziny). Najlepsza pozycja to taka, gdy nogi znajdują się wyżej tułowia (np. oprzyj je o ścianę lub podłóż pod łydki dużą poduchę).



Ćwiczenia – w klęku podpartym przyciągaj kolano do klatki piersiowej, a potem odwodź nogę do tyłu, zataczaj kręgi stopami albo naprzemiennie stawaj na piętach i palcach. Każde z ćwiczeń powtórz 15 razy. Gimnastyka taka usprawnia krążenie.

Masaż – by ułatwić odprowadzanie krwi z nóg, masuj je całymi dłońmi w kierunku serca. Omijaj jednak wyraźnie obrzęknięte miejsca (np. okolice kostek). Terapeutyczne działanie ma też masaż strumieniem wody (raz ciepłym, potem zimnym). Zrób zatem nogom prysznic.