Szybki kurs wróżenia z kart klasycznych

By poznać swoją przyszłość nie musisz już wybierać się do wróżki. Sam będziesz ją w stanie przewidzieć dzięki szybkiemu kursowi wróżenia z kart klasycznych. Jest to najprostsza i najbardziej przystępna do opanowania sztuka magiczna. Ta książka to praktyczny poradnik napisany przez wróżbitę, jasnowidza o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki niemu nauczysz się tego zawodu i będziesz mógł samodzielnie i profesjonalnie wróżyć. Autor podpowie Ci od czego zacząć, na co zwrócić uwagę i jak rozwinąć w sobie zdolność jasnowidzenia. Uzyskasz wiele wskazówek na temat rozkładów kart i ich interpretacji.