Badacze wykorzystali wycinki skóry pacjenta z chorobą Parkinsona i wyhodowali z nich komórki nerwowe mózgu. Procedura ta może okazać się przydatna w ustaleniu, dlaczego niektóre komórki nerwowe obumierają. Ułatwi to również opracowanie nowych leków spowalniających lub hamujących chorobę.

Badacze współpracujący z Uniwersytetem College London (UCL) na przeprowadzenie badania dostali grant w wysokości £300 000 z ramienia organizacji charytatywnej na rzecz choroby Parkinsona w Wielkiej Brytanii. Ostatecznym celem eksperymentu jest znalezienie leku zapobiegającego śmierci neuronów, które w procesie Parkinsona ulegają zwyrodnieniu.

Dr Tilo Kunach z uniwersyteckiej rady badawczej na rzecz medycyny regeneratywnej twierdzi: ,,Leki stosowane obecnie w chorobie Parkinsona są ukierunkowane na leczenie objawowe, a więc łagodzenie symptomów. Włączenie w proces leczenia tego zabiegu umożliwi nam testowanie leków hamujących postęp choroby, a nawet powodujących jej odwrócenie. Dzięki temu badaniu możemy na nowo spojrzeć na problem i pracować nad dalszym postępem w leczeniu”.

Wyhodowane komórki nerwowe pochodzą od pacjenta cierpiącego na szybko postępującą odmianę Parkinsona, którą diagnozuje się wśród osób zaraz po trzydziestym roku życia. W odmianie tej istnieje ponad dwa razy więcej genów odpowiedzialnych za produkcję białka – alfa-synukleiny, w porównaniu z populacją ogólną.

Chociaż postać ta występuje rzadko, to wspomniane białko jest obecne praktycznie we wszystkich typach choroby.

Dr Michael Devine z instytutu neurologii Uniwersytetu College London twierdzi: ,,Zrozumienie tak progresywnej postaci choroby ułatwi nam spojrzenie na inne jej odmiany. Jako że choroba postępuje szybko, będziemy w stanie monitorować na bieżąco efekty testowanych leków”.

Z kolei dr Kieran Breen z organizacji na rzecz choroby Parkinsona w Wielkiej Brytanii powiedział: ,,Chociaż mutacja genetyczna odpowiedzialna za progresywną postać choroby występuje dość rzadko, to rezultat badania może okazać się zwiastunem przełomu w badaniach nad chorobą Parkinsona. To właśnie takie inicjatywy chętnie finansujemy wraz ze zbliżaniem się coraz szybciej do znalezienia rozwiązania tego problemu”.

Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie Nature Communiactions.

Źródło: BBC/ar

