Jako źródło witaminy C w badaniu wybrano kiwi, zawierające w 100 gramach aż 74 mg czystej witaminy. W czasie eksperymentu myszy laboratoryjne z niedoborem witaminy C karmione były przez miesiąc dietą, gdzie źródłem witaminy w jednej grupie były owoce kiwi, a w drugiej suplementy diety. Okazało się, że w owocach kiwi muszą znajdować się substancje ułatwiające przyswajanie witaminy C, u zwierząt karmionych tymi owocami zaobserwowano bowiem aż pięciokrotnie większe przyswajanie witaminy C z diety w porównaniu z myszami otrzymującymi czystą witaminę. Do tego naturalnie występująca witamina dłużej utrzymywała się w organizmie.

„Wyniki tego badania przeprowadzonego na myszach mają istotne znaczenie dla żywienia człowieka.” – stwierdza doc. Margreet Vissers, autorka badań.

Witamina C pełni niezwykle ważną rolę w naszym ustroju. Bierze ona udział m.in. w syntezie kolagenu, przez co przyspiesza proces gojenia ran, produkcji hormonów kory nadnerczy, działa silnie antyoksydacyjnie itd. Lista jej funkcji jest naprawdę długa. Człowiek niestety w procesie ewolucji utracił możliwość jej syntetyzowania, dlatego musimy dostarczać witaminę C naszemu organizmowi z zewnątrz.

Naukowcy każą nam poczekać na ostateczne wnioski do momentu uzyskania danych z badań z udziałem ludzi. Warto jednak już teraz zastanowić się nad swoją dietą i zmienić ją tak by znalazło się tam więcej naturalnych produktów bogatych w witaminę C.

Źródło: MedicalXpress/ kp

