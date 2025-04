Fot. Fotolia

Nie w każdej aptece dostaniemy tabletkę "dzień po"

Z najnowszego badania instytutu badawczego ABR SESTA wynika, że nie wszystkie apteki w Polsce mają w ofercie tabletkę „dzień po”. Aż 28% badanych placówek informuje o jej braku. Badanie wskazują również, że zdecydowana większość, czyli 74% farmaceutów, zajmuje neutralne stanowisko wobec jej sprzedaży.

Według badania aż 28% aptek w ogóle nie posiada tabletki „dzień po” w swojej ofercie, w 31% aptek jest ona dostępna tylko na receptę, 27% z nich oferuje ją zarówno na receptę, jak i bez niej, natomiast 14% sprzedaje tabletkę wyłącznie bez recepty.

Czy farmaceuci chętnie sprzedają tabletkę "dzień po"?

Prawie 3 na 4 farmaceutów (74%) wyraża neutralną postawę wobec sprzedaży tabletki „dzień po”. Tylko 10% z nich jest negatywnie nastawionych do produktu. 8% wyraża otwarcie pozytywne nastawienie wobec tabletki „dzień po”. 19% aptekarzy uznało, że pacjentka powinna skonsultować zakup tabletki z lekarzem. 7% komentowało wprowadzenie pigułki do sprzedaży.

14% farmaceutów wskazuje, że nie posiadają pigułki w swoich aptekach ze względu na jej brak w magazynach. Natomiast 13% uważa, że sytuacja prawna dotycząca wprowadzenia jej w Polsce jest niejasna.

"Te wyniki oznaczają, że medialna burza, która został wywołana po wprowadzeniu tabletki „dzień po” do sprzedaży, nie wpłynęła znacząco na postawy farmaceutów. Zachowują oni neutralne i tym samym profesjonalne podejście do tematu, nie kierując się naciskami żadnej ze stron biorących udział w dyskusji" – mówi Marcin Dobek z instytutu badawczego ABR SESTA.

Farmaceuta nie jest zobowiązany do sprzedaży tabletki "dzień po" w każdym przypadku. Istnieją również przeciwwskazania.

"Farmaceuci pracujący w aptekach są specjalistami o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, którzy w swojej praktyce zawodowej przestrzegają prawa i zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Aptekarza RP. Należy jednak podkreślić, że na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta" – dodaje dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Badanie, dotyczące dostępności tabletki „dzień po” w ofercie aptek, zostało przeprowadzone w dniach 28.01-2.02.2015r., w 100 wybranych losowo aptekach znajdujących się na terenie całego kraju. Zrealizowało je 100 agentów udających tajemniczego klienta, przy wykorzystaniu nowoczesnej aplikacji mobilnej TakeTask.

