Tai – chi jest starożytną, chińską sztuką walki zdobywającą coraz większą popularność na całym świecie. Czy słusznie? Postanowili to sprawdzić naukowcy z Koreańskiego Instytutu Medycyny Orientalnej oraz Uniwersytetu w Essex. Przeanalizowali oni szereg wcześniejszych badań, sprawdzających wpływ ćwiczenia zgodnie z zasadami tai – chi na choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroby układu sercowo–naczyniowego, chorobę Parkinsona, zwyrodnienie stawów, czy nawet niektóre nowotwory. Dodatkowo oceniano oddziaływanie tej formy aktywności na stan psychiczny badanych osób, skłonność do upadków czy wreszcie siłę mięśniową i zdolność do wykonywania większych wysiłków.

Udowodniono jednoznacznie, że tai – chi wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne osób starszych oraz zabezpiecza je przed szczególnie groźnymi w tym wieku upadkami, przez wpływ na ich sprawność fizyczną. Dla wielu chorób nie udało się naukowcom stwierdzić jednoznacznie czy tai – chi ma pozytywny czy negatywny efekt. Wiemy jednak, że w przypadku nowotworów i reumatoidalnego zapalenia stawów ćwiczenia nie wpływają na przebieg choroby.

„Wykazaliśmy, że tai – chi, które łączy głębokie oddychanie i relaks z powolnymi i delikatnymi ruchami, może wywierać korzystny efekt w zabezpieczeniu osób starszych przed upadkiem oraz poprawić zmysł równowagi w tej grupie, a także wpływa na zdrowie psychiczne.” – podsumowują autorzy tego opracowania – „Zalecamy tai – chi dla osób starszych ze względu na jego wpływ na ich stan fizyczny i psychiczny. Jednak tai – chi nie może być stosowane w leczeniu chorób o podłożu zapalnym.”

