Tajemnicza cząsteczka pomoże chorym na Alzheimera?

Naukowcy z Baylor College of Medicine zidentyfikowali substancje, które poprawiają sprawność umysłu. Na razie były one testowane na myszach, ale wyniki eksperymentu są obiecujące. Jest szansa, że pomogą one chorym na Alzheimera – czytamy w serwisie www.rp.pl w artykule „Pigułka na pamięć”.