Spektakularne zwolnienie



Profesor David Nutt był przewodniczącym rządowej Komisji Doradczej ds. Nadużywania Narkotyków. Stanowisko to utracił po tym, gdy publicznie stwierdził, że exstasy i LSD są mniej szkodliwe niż alkohol – „musimy mieć bardziej racjonalne podejście do narkotyków. Szkalowanie substancji takich jak psylocybina, podczas gdy w tym samym czasie aktywnie wspieramy znacznie bardziej niebezpieczne narkotyki, jak na przykład alkohol, jest z naukowego punktu widzenia, głupotą” – powiedział profesor i dodał, że wedle jego badań nie ma żadnych dowodów na szkodliwe działanie zawartych w grzybach halucynogennych substancji. Na tym nie koniec rewelacji.

Zobacz też: Narkotyki w medycynie?

Reklama

Grzybki na depresję



Profesor Nutt jest zwolennikiem nie tylko depenalizacji pewnych grup narkotyków, ale też stosowania ich w terapii, na przykład depresji. W rozmowie z BBC, brytyjski lekarz podtrzymał swój pogląd na temat terapeutycznego zastosowania narkotyków. Badania podjęte pod kierownictwem Nutta dowieść miały, że nie ma żadnych negatywnych skutków zażywania psylocybiny (substancji aktywnej zawartej w grzybach halucynogennych) w celach leczniczych. By to udowodnić, zespół pod kierownictwem profesora, przeskanował mózgi osób, którym podano niewielkie ilości psylocybiny. Wyniki tych doświadczeń skłoniły brytyjskiego psychiatrę do lobbowania za poszerzeniem medycznych zastosowań niektórych narkotyków - "uważam za szaleństwo to, że nikt nie badał tych substancji po tym kątem. A nie robiono tego dlatego, że to trudne i nielegalne" - powiedział Nutt, w rozmowie dla BBC.

Reklama

Kontrowersyjne wnioski



Prace badawcze zespołu profesora Nutta nie były jedynymi, które badałyby terapeutyczne zastosowanie Psylocybiny. Brytyjski naukowiec jest jednak jednym z nielicznych, którzy tak otwarcie opowiedzieli się za legalizacją tzw. miękkich narkotyków. Martin Barnes z organizacji DrugScope ostrzega, że terapeutyczne stosowanie narkotyków różni się od typowego ich zażywania, tak samo, jak substancje, o działaniu narkotycznym, zawarte w lekach znacząco różnią się od narkotyków sprzedawanych na ulicy. Obaj eksperci są zgodni co do jednego – istnieje silny i niewykorzystany potencjał leczniczy w niektórych narkotykach.

Źródło: BBCNews (Mind-altering drugs research call from Prof David Nutt) / PZ