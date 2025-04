Gdy nie mogę złapać tchu

Objawy POChP związane są ze zwężeniem dróg oddechowych. Najbardziej charakterystyczne jest uczucie duszności, czyli subiektywnego odczucia braku powietrza. Obrazowo przez chorych opisywane jest jako wysiłek przy oddychaniu lub niemożność wzięcia odpowiednio głębokiego wdechu. Jest to objaw wyjątkowo przykry, ale na tyle charakterystyczny, iż pozwala na szybkie rozpoznanie choroby u zaniepokojonego pacjenta.

Gdy ciągle kaszlę

W związku z nadmierną produkcją śluzu powstaje dokuczający przez wiele miesięcy, przetrwały kaszel. Chory musi odksztuszać zalegającą wydzielinę, co często stawia go w nieprzyjemnych sytuacjach wśród bliskich. Zwężenie dróg oddechowych powoduje słyszalny podczas oddychania świst. Zmniejsza się wydolność i tolerancja wysiłku. Jeśli występują u Ciebie lub bliskiej Ci osoby podobne objawy, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Usłyszeć przez stetoskop

W czasie badania lekarskiego i osłuchiwania stetoskopem lekarz słyszy nieprawidłowe dźwięki charakteryzujące przewlekłe zwężenie oskrzeli. Badana może być również śluzowa zawartość oskrzeli. Oddech jest zdecydowanie wydłużony, ponieważ większy wysiłek sprawia choremu przepchanie powietrza poprzez zwężone na końcach drzewo oddechowe. Oddech może być przyspieszony w celu umożliwienia sprawniejszej wymiany gazowej.

Palacze mają dużo większe ryzyko rozwinięcia choroby

Wśród pacjentów podczas badania lekarskiego pyta się zawsze o historię palenia papierosów, ponieważ wpływa ono w największym stopniu na rozwinięcie się objawów. Im więcej tak zwanych paczko-lat (czyli paczek wypalonych średnio w przeciągu dnia pomnożonych przez ilość lat palenia), tym większe ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Objawy w badaniach

W badaniach dodatkowych, takich jak spirometria, funkcja płuc i zwężenie dróg oddechowych nie są odwracalne po podaniu leków. Oznacza to, iż zwężone oskrzela niełatwo się rozszerzają. Choroba nie utrzymuje się na tym samym poziomie ale postępuje z czasem i każdy chory powinien sobie zdawać z tego sprawę i starać się zmniejszyć szybkość tego postępu.

