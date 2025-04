Przyczyny

Echinokokoza jest to choroba spowodowana obecnością tasiemca z rodzaju Echniococcus. Najważniejsze gatunki zdolne do zarażenia człowieka to Echinococcus granulosus oraz Echinococcus multilocularis. W zależności od tego, który z nich jest odpowiedzialny za inwazję choroba przebiega nieco inaczej.

Echinococcus granulosus zwany tasiemcem bąblowcowym jest pasożytem bytującym w jelicie psów. Człowiek zaraża się poprzez spożycie jaj, wydalonych wraz z odchodami zwierząt. Zazwyczaj odbywa się to w wyniku kontaktu bezpośredniego z nosicielem tasiemca („brudne ręce“) lub poprzez połknięcie jaj wraz z zanieczyszczoną wodą lub pokarmem. U człowieka z jaj wykluwają się larwy, które mają tendencje do tworzenia pojedynczych torbieli wypełnionych płynem. Najczęściej umiejscowione są one w płucach lub wątrobie. Z tego powodu zarażenie tym gatunkiem tasiemca określane jest mianem echinokokozy jednojamowej.

Objawy echinokokozy

W 30% przypadków może ona przebiegać bezobjawowo! Jednak w większości pierwsze oznaki pojawiają się dopiero po kilku miesiącach lub ...latach! Za ich powstanie odpowiada zazwyczaj duża torbiel uciskająca sąsiednie okolice. Ostre objawy występują natomiast w wyniku przerwania ciągłości torbieli! Jest to o tyle groźne, że może doprowadzić do rozsiania pasożyta i utworzenia wtórnych torbieli.

Echinococcus multilocularis (tasiemiec wielojamowy) również jest pasożytem zwierząt mięsożernych – kotów, psów i lisów. Do zarażenia człowieka dochodzi analogicznie w wyniku połknięcia jaj wydalonych wraz z kałem chorych zwierząt. Najczęściej jest to spożycie zanieczyszczonej żywności (borówki, warzywa, jagody!) z terenów gdzie występują lisy! Równie często pasożyt przenosi się za pośrednictwem skażonej wody oraz w wyniku kontaktu bezpośredniego. Charakterystyczne dla zarażenia tasiemcem wielojamowym jest powstawanie licznych torbieli w wątrobie po 10-15 letnim okresie inkubacji!

Z tego powodu choroba nazywana jest echinokokozą wielojamową. Objawy i zmiany w badaniach obrazowych przypominają rozwój nowotworu złośliwego! Niestety jeśli nie przeprowadzi się odpowiedniego postępowania leczniczego śmiertelność wynosi nawet 94%!

W obydwu przypadkach echinokokozy stosuje się leczenie polegające na chirurgicznym usunięciu torbieli. Zaleca się również stosowanie chemioterapii mającej na celu zniszczenie tej części pasożyta, której nie zdołano usunąć w czasie zabiegu chirurgicznego. Wydłuża to życie chorych i znacząco poprawia jego jakość.

