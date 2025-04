Tasiemiec uzbrojony (łac. Taenia solium) jest pasożytem dla którego, żywicielem ostatecznym jest człowiek. Bytuje on w przewodzie pokarmowym gdzie rozmnaża się płciowo. W wyniku tego powstają jaja, które wydalane wraz z kałem nosiciela zdolne są do zarażenia żywiciela pośredniego – świni. W jej mięśniach pasożyt tworzy postacie larwalne tzw. wągry. Spożycie takiego mięsa przez człowieka skutkuje inwazją tasiemca. Jest ona określana mianem tasiemczycy. W swoim przebiegu bywa zazwyczaj bezobjawowa, obecne mogą być jedynie niewielkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Możliwe jest również zarażenie się jajami wydalanymi przez nosiciela ostatecznego (człowieka)! Najczęściej dochodzi do tego w sytuacji autozakażenia lub skażenia żywności odchodami osoby chorej.

Zarażenie i jego następstwa

W przypadku połknięcia jaj tasiemca uzbrojonego rozwija się tzw. cysticerkoza. Jest to choroba w przebiegu której, powstają liczne wągry. Bardzo często umiejscawiają się one w mózgu dając poważne zaburzenia neurologiczne oraz prowadząc do napadów padaczkopodobnych. Stosunkowo często larwy lokalizują się również w mięśniu sercowym, mięśniach szkieletowych oraz tkance podskórnej. Wągry obecne w tkance podskórnej mogą być wyczuwalne przez skórę jako guzki. Stwierdzenie larw w innych narządach wymaga już jednak użycia diagnostycznych metod obrazowych.

Leczenie

Leczenie w przypadku tasiemczycy polega na podawaniu leków. Lekiem z wyboru jest prazykwantel. Stosuje się go także w przypadku cysticerkozy, łącznie ze steroidami. O ile wągry nie uległy zwapnieniu daje to dobre efekty.

Bardzo dużą rolę w zakażeniach tasiemcem uzbrojonym odgrywa profilaktyka! Tasiemczycy można zapobiec poprzez odpowiednią obróbkę żywności – gotowanie lub głębokie zamrażanie wieprzowiny (- 20C przez 24 godzinny).

Zapobieganie cysticerkozy polega głównie na zachowaniu odpowiedniego poziomu higieny (np. mycie rąk po korzystaniu z toalety, nie spożywanie posiłków/płynów wątpliwego pochodzenia). Ponieważ do zarażeń dochodzi najczęściej w wyniku rażących zaniedbań higienicznych!

