Te grzeszne soboty

Amerykańscy naukowcy wykazali, że sobota jest najgorszym dniem tygodnia z punktu widzenia naszej figury.

Po zbadaniu nawyków żywieniowych 150 dorosłych ludzi okazało się, że przyczyną nieskuteczności lub zbyt wolnego działania stosowanych przez nich diet i ćwiczeń odchudzających jest nadmierna konsumpcja w czasie weekendu. Wedle skrupulatnych wyliczeń, tłuste i ciężkie pokarmy spożywane w sobotę i niedzielę stanowią więcej niż 35% kalorii całotygodniowego menu!

Naturalnym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest powiązanie dni wolnych z intensywniejszym życiem rodzinnym i towarzyskim – obiadki niedzielne, desery, grillowanie, piwo do wieczornego filmu, drinki na imprezie – wszystko to niweczy katorżnicze diety w ciągu tygodnia. Wniosek jest jeden – jeśli naprawdę zależy nam na powrocie do szczupłej sylwetki, pora wprowadzić pewne zmiany w naszych weekendowych rytuałach – jeśli więc rodzinne spotkania, to najlepiej na łonie natury (przejażdżka rowerowa, wspólny spacer, międzypokoleniowy mecz piłki nożnej), jeśli zaś przyjęcie w ogrodzie czy wizyta znajomych to sałatki, świeże warzywa z dipami, koktajle owocowe, ryba na grilla i lekki sorbet na deser!

Agata Chabierska