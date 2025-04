fot. Fotolia

Do damskich fig wkładana będzie kilkuwarstwowa wkładka przypominająca współczesne wkładki higieniczne. W niej będzie się znajdował system grzejny z akumulatorkiem (do wyjmowania na czas prania), a także mikrokapsułki z olejkami eterycznymi lub ekstraktem z żurawiny.

Prototyp majtek, które będą mogły być stosowane profilaktycznie i będą wspomagać leczenie, powstanie na początku 2015 roku. Ich autorką jest Emilia Frydrysiak, doktorantka i studentka Politechniki Łódzkiej.

Wynalazek na pewno przypadnie do gustu paniom, które borykają się ze stanami zapalnymi dróg moczowych. Noszenie specjalnych bielizny może się bowiem okazać o wiele wygodniejsze niż stosowanie popularnych nasiadówek z ziół.

Źródło: "Metro" 20.09.2014/mn

