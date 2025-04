fot. Fotolia

Choć może wydawać się to zaskakujące, kondycja naszych włosów może odzwierciedlać stan zdrowia naszego uzębienia.

Najnowsze badania sugerują, że mutacje genowe powodujące, że włosy mają szczególną skłonność do uszkodzeń, odpowiadają również za zwiększone ryzyko wystąpienia próchnicy i innych chorób jamy ustnej. Dlatego jeśli twoje włosy są słabe i łamliwe – nie zwlekaj z wizytą u stomatologa.

Osoby, które zmagają się z problemem słabych, skłonnych do rozdwajania się i szczególnie narażonych na uszkodzenia włosów, powinny zadbać o to, by ich zęby były pod szczególną opieką specjalisty. Uszkodzenia struktury włosów mogą bowiem iść w parze ze zwiększonym ryzykiem występowania próchnicy. Skąd takie połączenie?

- Podstawowym składnikiem budulcowym włosa jest keratyna. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta grupa białek występuje również w szkliwie. Ich prawidłowa budowa jest jednym z warunków posiadania zdrowych, mocnych zębów – tłumaczy lek. stom. Monika Stachowicz z Periodent Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie.

Jak wynika z najnowszych badań amerykańskich naukowców, mutacje genowe, które odpowiadają za nieprawidłową budowę keratyny, sprawiają, nie tylko włosy, ale i zęby są szczególnie narażone na uszkodzenia.

Badacze z Laboratory of Skin Biology, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) pobrali próbki DNA od grupy 386 dzieci i 706 osób dorosłych i przebadali je pod kątem różnorodnych chorób włosów. Okazało się, że osoby, u których wykryto zaburzenia budowy włosów powiązane z keratyną 75, miały jednocześnie szkliwo zdecydowanie mniej odporne na rozwój próchnicy.

Powodem są aberracje w genach KRT75A161T oraz KRT75E337K. Oba geny, zaangażowane w tworzenie keratyny – białka o wysokiej odporności na czynniki fizyczne i chemiczne – mają wpływ zarówno na stan włosów, jak i szkliwa zębów. Dlatego osoby, które mają problemy z włosami, powinny w szczególny sposób zadbać o stan swojego uzębienia.

- Jeśli nasze zęby są podatne na rozwój próchnicy, powinniśmy pilnować tego, by regularnie odwiedzać dentystę i kontrolować stan uzębienia. Im wcześniej wszelkie niepokojące oznaki próchnicy uda się wykryć, tym łatwiej je wyleczyć. Obowiązkowo co pół roku należy również poddać zęby profesjonalnym zabiegom czyszczenia: skalingowi, piaskowaniu i polerowaniu. Zalegający na powierzchni zębów kamień to najlepsze środowisko dla rozwoju bakterii odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy i paradontozy – przestrzega stomatolog.

Osoby, które mają predyspozycje do problemów z zębami, powinny również zwracać uwagę na dietę. Należy unikać produktów, które mogą przyczynić się do rozwoju bakterii odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy. Są to przede wszystkim gazowane napoje, soki owocowe o dużej zawartości cukru, słodycze, niektóre owoce, np. banany, winogrona, śliwki, a także przekąski typu chipsy, a także keczup.

- Jak pokazują wyniki badań, genetyka może wpływać na podatność zębów na rozwój próchnicy. Jednak warto pamiętać, że to przede wszystkim od naszej dbałości o właściwą dietę, prawidłową higienę jamy ustnej oraz profilaktykę zależy, czy schorzenie się pojawi – podsumowuje dr Stachowicz.

Zobacz też: Czy to wada zgryzu?

Źródło: materiały prasowe Periodent Centrum Stomatologii Estetycznej/mn

Reklama