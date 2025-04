Lęk przed nowoczesnością



Nowoczesna technologia bardzo często przeraża starszego człowieka. Ten lęk wynika nie tylko z tego, że telefon komórkowy czy komputer to dla takiej osoby urządzenia nieznane. Korzystanie z nich może być dla seniora po prostu trudne i kłopotliwe. Główne przeszkody to nadmiar funkcji oraz wielkość klawiszy i napisów niedostosowana do potrzeb osoby starszej. Na szczęście producenci coraz częściej myślą o seniorach. Być może już w ciągu kilku lat powstaną znaczne udogodnienia techniczne dla najstarszych.

Jak starsza osoba odbiera świat?



Prowadzenie samochodu może być dla starszej osoby znacznie utrudnione. Inżynierowie Nissana projektujący wnętrza nowych samochodów starają wczuć się w sytuację starszego człowieka. W tym celu zakładają specjalne kombinezony dodające lat. Na taki strój składają się elementy osłabiające zmysły i ograniczające ruchliwość: okulary rozmazujące obraz, usztywniacze stawów i karku, grube rękawiczki oraz pas na brzuchu, który udaje odkładający się z wiekiem tłuszczyk. Efektem ich pracy ma być rozwiązanie problemów, jakie starsi ludzie mogą mieć podczas prowadzenia samochodu, np. z sięgnięciem do przełączników.

Uspołeczniony senior



Powstają też prototypy urządzeń, które umożliwiłyby seniorowi korzystanie z serwisów społecznościowych takich jak Facebook. Mają one ekrany dotykowe z większymi ikonami i mniejszą liczbą funkcji.

Bezpieczna babcia



Naukowcy z Uniwersytetu Newcastle przygotowali także system „dla babci” – nawigację samochodową, która wybiera drogę najbezpieczniejszą, ograniczając potrzebę skręcania w lewo do minimum. Powstał też system, który nie pozwoli kierowcy rozwinąć nadmiernej prędkości.

To już zrobiono dla seniorów…



Dostępne w Polsce telefony marki Emporia są przykładem rozwiązań ułatwiających życie osobom starszym, które już zastosowano i wprowadzono do sprzedaży. Są nim także klawiatury komputerowe High Contrast Keyboard. Mają one wyraźne, kontrastowe oznaczenia przycisków – czarne litery na żółtym tle.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 24.04.12, Piotr Kościelniak /pg