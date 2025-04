fot. Fotolia

– W Wigilię odbieramy od dzieci wiele telefonów pełnych rozpaczy – mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka Telefonu 116 111. – Wyczekiwana magia świąt nie zawitała do ich świata. Czasem mówią: „Czuje się, jakby świąt nie było”.

Okres świąteczny to czas, w którym wiele młodych osób, które skorzystały w ciągu roku z pomocy Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontaktuje się z konsultantami ponownie. Część z nich dzwoni, aby z podziękować za okazane wsparcie, podzielić się swoimi sukcesami i złożyć życzenia świąteczne. Część z nich odzywa się, ponieważ jest to dla nich szczególnie trudny czas. Na co dzień radzą sobie z kłopotami, jednak Wigilia to dla nich czas refleksji, w którym problemy wracają ze zdwojoną siłą. Ważne, że pamiętają o Telefonie 116 111, do którego – nie tylko od święta – mogą zwrócić się o pomoc i wsparcie.

– Wigilijny dyżur w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest wyjątkowy także dla nas – mówi Kicińska. – Wielu dyżurujących konsultantów nie usiądzie ze swoimi rodzinami przy wigilijnym stole. Sprawią jednak, że setki dzieci i nastolatków poczują się choć trochę mniej samotne. A usłyszane od dziecka na koniec rozmowy słowa „Dzięki Pani miałam z kim przełamać się opłatkiem” jest jednym z najpiękniejszych „dziękuję”, jakie możemy usłyszeć.

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 od ponad 5 lat. Z jego pomocy skorzystało już blisko 630 tysięcy młodych osób – dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111 lub wysyłając wiadomość przez www.116111.pl. Każdy może wspierać działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – przekazując jednorazową darowiznę lub wstępując do Klubu Przyjaciół Dzieci, społeczności ludzi, którzy nie są obojętni: klub.fdn.pl To, co dla wielu jest mało znaczącym gestem wsparcia, dla dzieci jest czymś wyjątkowym.

