Psychoterapia behawioralno-poznawcza jest uznaną metodą wspomagania pacjenta uzależnionego od nikotyny w decyzji o niepaleniu i w wytrwaniu w abstynencji. Prowadzą ją terapeuci, mający certyfikat z zakresu psychoterapii behawioralno-poznawczej. Mogą ją prowadzić zarówno psychiatrzy, jak i psycholodzy.

Na czym polega terapia behawioralno-poznawcza?

Podejście behawioralno-poznawcze jest oparte na teorii składającej się z dwóch biegunów. Pierwszym biegunem jest proces uczenia się (podejście poznawcze). W koncepcji tej zakłada się, że to głównie procesy uczenia są odpowiedzialne za utrzymywanie się palenia lub za rzucanie palenia. To one odpowiadają za podjęcie decyzji o paleniu lub o jego rzuceniu. Drugim biegunem jest proces wykształcania zachowań (teoria behawioralna), schematów reakcji opartych lub wynikających się na procesach uczenia się.

Dlatego też celem leczenia jest uzyskanie zmiany zachowań, przekonań, wyobrażeń, schematów myślowych związanych z paleniem tytoniu. Oznacza to wypracowanie nowych schematów, skryptów i zachowań związanych z niepaleniem oraz nauczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających nawrotem nałogu, głodu tytoniowego lub stymulacji społecznej do palenia.

Czy terapia behawioralno-poznawcza jest skuteczna?

W większości badań i analiz ich wyników odsetek osób, które utrzymywały abstynencję po 6 miesiącach wynosi 20–25%, a wyniki grup poddawanych terapii behawioralnej miały te wskaźniki zwykle dwa razy wyższe od grup kontrolnych.

Wobec tak licznych danych potwierdzających skuteczność terapii behawioralnej jest ona pierwsza na liście zalecanych metod niefarmakologicznych leczenia uzależnienia od nikotyny.

Jak wygląda terapia behawioralno-poznawcza?

Głównym elementem terapii behawioralno-poznawczej jest trening umiejętności (rozwiązywanie problemów, zdolność do radzenia sobie i postępowania w sytuacjach stresowych) i zapobieganie nawrotom. Mają one na celu pomóc pacjentom przygotować się na wiele różnych sytuacji, które mogą wywołać pokusę zapalenia, takich jak: spotkanie towarzyskie, kłótnia, określona myśl. Wykazano dodatkowo, że terapia behawioralno-poznawcza jest skuteczna w zapobieganiu wzrostowi masy ciała po zaprzestaniu palenia tytoniu.

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne”; Rozdział 8. Terapia uzależnienia od nikotyny – doktryna profilaktyki i postępowania niefarmakologicznego.