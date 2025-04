„Terapia czakr. Równowaga energetyczna gwarancją zdrowia” to praktyczny poradnik bazujący na pracy z kamieniami szlachetnymi, kryształami, kolorami i olejkami eterycznymi, które autorka – duchowa uzdrowicielka i terapeutka Margaret Ann Lembo – zaleca stosować jako wsparcie procesu uzdrawiania. Podstawą metody Lembo jest jednak przepływ energii w czakrach i dzięki nim zachowanie zdrowia i pozbycie się chorób.

Już przy wertowaniu książki pierwszy element, który możemy zauważyć, to strony z wydrukami kolorowych zdjęć 75 kamieni szlachetnych. Dzięki temu możemy je lepiej poznać i nauczyć się je rozróżniać. Na końcu poradnika znajdziemy natomiast tabele z wykazem dźwięków, kolorów, kamieni i olejków eterycznych, które są powiązane z naszymi czakrami.

Margaret Ann Lembo zaznacza, że „wszystko jest energią. Nawet nasze ciała fizyczne otoczone są aurą oraz niewidzialnym polem eterycznym (…). Energia przepływa przez nasze ciała siecią meridanów, czyli kanałów energetycznych. Stosowane od tysięcy lat leczenie za pomocą medycyny chińskiej i akupunktury opiera się na równoważeniu przepływu energii przez meridany (bezpośrednio powiązane z systemem czakr”. Te zdania to podwaliny metody, na jakiej opiera się autorka książki.

Poradnik „Terapia czakr” składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera zbiór narzędzi duchowych i opis przygotowania do ich stosowania w praktyce duchowej. Najciekawsze i najważniejsze są rozdziały od drugiego do ósmego, w których autorka opisuje poszczególne czakry, ich działanie i propozycje wspomagania ich funkcjonowania. W rozdziale dziewiątym zaś Margaret Ann Lembo pisze o rodzinie kryształów kwarcu (czyszczenie kamieni, rozpoznawanie różnych rodzajów ścian i formacji kryształów kwarcu, sposoby pracy z nimi).

„Terapia czakr” to owoc ponad dwudziestu lat pracy Margaret Ann Lembo. Autorka, jako duchowa uzdrowicielka i terapeutka, mistrzyni Reiki i właścicielka sklepu i centrum rozwoju duchowego Kryształowy Ogród (który funkcjonuje na Florydzie od 1988 roku), stała się specjalistką w swojej dziedzinie. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani wpływem czakr na nasze życie, z pewnością jej książka i doświadczenie będą dla nas najlepszym przewodnikiem po świecie przepływu energii.

