To pierwsza terapia genowa zastosowana z powodzeniem w chorobie neurologicznej. Okazała się skuteczna i bezpieczna, a w związku z tym dała nadzieję na przełom w leczeniu schorzeń układu nerwowego. Badacze zauważyli znaczącą poprawę funkcji ruchowych u tych chorych, którzy zostali jej poddani. W drugiej fazie badań klinicznych wzięło udział 45 pacjentów z parkinsonem. Połowa z nich otrzymała leczenie typu placebo. Reszta została poddana prawdziwej terapii, która polegała na podaniu do mózgu (z pomocą unieszkodliwionego wirusa) genu GAD. Namawia on komórki nerwowe do wytwarzania ważnego neuroprzekaźnika – GABA. Jego ubytek jest związany z chorobą.Autorami tego osiągnięcia są dwaj Amerykanie: dr Michael Kaplitt z Weill Cornell Medical Center i dr Matthew During z Yale Uniwersity. Źródło: „Rzeczpospolita”, 17.03.2011/mn

