Naukowcy wykorzystali wektor NP2, czyli transporter zawierający gen naturalnie występującego peptydu – enkefaliny o działaniu przypominającym morfinę. Wcześniejsze badania na zwierzętach dostarczyły dowodów na skuteczność terapii genowej w leczeniu bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów, stanem zapalnym oraz chorobami nowotworowymi. Tym razem w badaniu klinicznym sprawdzono jej skuteczność u 10 pacjentów z procesem rozrostowym i występującym w jego przebiegu bólem, nie dającym się kontrolować przy pomocy standardowych metod leczenia. Chorym wstrzyknięto cząsteczki wektora NP2 w okolicę skóry związaną z występowaniem bólu.„U podstaw takiego podejścia terapeutycznego leży założenie, że wstrzyknięcie cząstek NP2 w skórę spowoduje ich przeniesienie do układu nerwowego i tam przyczyni się do produkcji i uwalniania substancji działającej przeciwbólowo w odpowiednim miejscu w szlaku kontrolującym odbiór bodźców bólowych.” - tłumaczy szef Kliniki Neurologii David Fink - „W trakcie badania pacjenci, którzy otrzymali małe dawki wektora wykazywali niewielką poprawę; natomiast chorzy leczeni wyższymi dawkami obserwowali nawet 80% redukcję odczuwanego bólu w ciągu 4 tygodni po zabiegu.”Badanie to jest ukoronowaniem ponad 20 – letniej pracy nad wykorzystaniem zmodyfikowanych wirusów opryszczki w leczeniu schorzeń układu nerwowego, w tym także bólu przewlekłego o różnym podłożu. Naukowcy już planują kolejny etap badań klinicznych, mający potwierdzić uzyskane wyniki i sprawdzić czy efekt zależy od dawki. Jednocześnie badacze pracują nad nowym wektorem nazwanym NTDDS, który w badaniach na zwierzętach okazał się być skuteczny w leczeniu polineuropatii np. w przebiegu cukrzycy czy pourazowej.Zobacz też: Nowotwór u dziecka – jak leczyć ból?Źródło: ScienceDaily/ kp

