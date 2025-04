Czym jest terapia manualna?

Jak sama nazwa wskazuje terapia manualna jest to przeprowadzanie zabiegów za pomocą rąk. Obecnie terapię manualną przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, najczęściej fizjoterapeuci lub lekarze, którzy ukończyli ściśle ukierunkowane kursy. W Polsce była znana już w latach 70tych – zajmowali się nią wówczas tzw. „kręgarze”, czyli osoby bez żadnego wykształcenia medycznego.

Niestety nadal można natknąć się na anonse osób, które tytułują się specjalistami w zakresie chiropraktyki (inaczej: terapii manualnej), a w rzeczywistości nimi nie są. Zajmowanie się kręgosłupem to bardzo poważna sprawa – można ją powierzyć tylko osobom z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Lepiej wybrać zatem sprawdzoną przez siebie lub znajomych klinikę medyczną, co do której jesteśmy pewni, że zatrudnia tylko wykwalifikowany personel.

Jak wygląda prawidłowo prowadzona terapia manualna?

Pacjent siedzi lub kładzie się na leżance – rozebrany od pasa w górę. Rehabilitant wykonuje szybkie, zdecydowane ruchy – uciśnięcia odpowiednich punktów na kręgosłupie. W większości wypadków wystarczy, że pacjent leży, czasami musi zmienić pozycję, by ułatwić terapeucie dostęp do jakiegoś punktu na ciele. Bardzo charakterystyczne jest ciche trzaśnięcie lub chrupnięcie (tak opisują ten dźwięk pacjenci) podczas zabiegów. Sprawia to wrażenie „łamania” kręgosłupa – w rzeczywistości jest po prostu uwolnieniem zablokowanego stawu, przesunięciem wobec siebie powierzchni stawowych lub usunięciem pęcherzyków powietrza spomiędzy kości. Sam zabieg oczywiście jest całkowicie bezbolesny.

Jak przygotować się do zabiegu?

Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie. Rehabilitant sam ocenia stan zdrowia Twojego kręgosłupa na podstawie tego, jak chodzisz, jak stoisz lub jak zmieniasz pozycję ciała. Warto zabrać ze sobą wyniki badań obrazowych kręgosłupa (zdjęcia rentgenowskie lub rezonansu magnetycznego), jeśli takowe było wykonywane. Na pierwszej wizycie nie spodziewaj się traumatycznych dźwięków „strzelania” kręgosłupa – rehabilitant najpierw będzie chciał zbadać palpacyjnie Twój kręgosłup, sprawdzić bolesność i obecność ewentualnych uszkodzeń, które mają być poddane terapii.

Jakie są efekty terapii manualnej?

Osoby, które skorzystały z zabiegów terapii manualnej oceniają je prawie zawsze jako bardzo skuteczne, szczególnie w zakresie dolegliwości bólowych. Znika ból kręgosłupa, a także pojawia się uczucie głębokiej ulgi i relaksu – przeciążone i często obrzęknięte mięśnie mogą nareszcie swobodnie pracować. Dodatkowo terapia manualna działa korzystnie na wady postawy – znikają przykurcze mięśni, które wcześniej nie pozwalały utrzymać kręgosłupowi prawidłowego balansu równowagi. Dzięki temu utrzymanie wyprostowanych pleców jest dla pacjentów łatwiejsze i mniej bolesne.

