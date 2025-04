Jak odzyskać dawne siły?

Wskazówką do podjęcia leczenia skutków andropauzy jest niski poziom testosteronu w surowicy. Testosteron jako hormon anaboliczny ma m.in. wpływ na zwiększenie masy mięśniowej i wzmocnienie kości, a także na poziom cukru we krwi.

Obecnie dostępne są preparaty testosteronu w postaci domięśniowej, podskórnej, doustnej lub w formie plastrów. Są bezpieczne i skuteczne. Wybór preparatu powinno się skonsultować z lekarzem przy uwzględnieniu wszystkich cech wybranej formy leku, takich jak: wygoda stosowania, cena i skuteczność drogi podawania.

Terapia testosteronem

Wyrównanie braków w stężeniu tego hormonu jest celem takiej terapii. Często spotykaną interpretacją terapii testosteronowej jest rozumienie jej jako terapii odmładzającej. Należy pamiętać, że ma ona znormalizować stan mężczyzny i jednocześnie przywrócić funkcje seksualne.

Leczenie testosteronem wymaga szczególnego monitorowania stanu zdrowia. Dotyczy to szczególnie oceny stanu gruczołu krokowego, układu krwiotwórczego, gospodarki lipidowej i hormonalnej oraz badania układu kostnego. Mężczyzna w wieku dojrzałym poddany takiej terapii ma duże szanse na niezaburzone korzystanie w pełni z życia.

Autor: dr n. med. Leszek Bergier, Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

